Чистый убыток Нафтогаза за первое полугодие составил 11,5 млрд грн

В первом полугодии 2020 года консолидированный чистый убыток группы Нафтогаз составил 11,5 млрд грн по сравнению с 17,6 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте компании.

В первом полугодии было добыто 7,2 млрд кубометров газа и реализовано 9,4 млрд кубометров. В Нафтогазе подчеркнули, что на результаты деятельности компании повлияло существенное падение цен на нефть и газ.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 15,8 млрд грн – на 33 млрд грн меньше, чем за первое полугодие 2019-го (48,8 млрд грн).

«В сложных условиях, вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19, значительным падением цен на газ и спроса, Нафтогаз смог обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн дивидендов нашему акционеру – государству Украина», – заявил финансовый директор группы Нафтогаз Петер Ван Дрил.

Уменьшение результатов почти по всем сегментам в Нафтогазе объясняют падением цен на природный газ и нефтепродукты. Улучшился только результат от хранения природного газа из-за увеличения спроса на эту услугу.

По итогам 2019 года Нафтогаз увеличил консолидированную прибыль в 5,5 раза (до 63,3 млрд гривен) за счет выплаты Газпромом $2,9 млрд по итогам Стокгольмского арбитража.