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Глава госпредприятия НАН попался на крупной "земельной" взятке

Глава госпредприятия НАН попался на крупной "земельной" взятке

Руководителя одного из госпредприятий, входящих в состав Национальной академии наук, уличили в вымогательстве крупной взятки.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, чиновник вымогал у директора коммерческой структуры $200 тысяч.

За эту сумму он гарантировал предпринимателю содействие в заключении договора об инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка площадью 0,41 гектара в Киевской области, находящегося в собственности НАН.

При получении первой части взятки в Киеве задержан мужчина, привлеченный чиновником в качестве посредника.


Фото: СБУ

По материалам НВ
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