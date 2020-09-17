В Британии штрафы за нарушение карантина повысили вдвое

В результате ускорившегося распространения коронавируса правительство Великобритании ужесточает меры борьбы с эпидемией – несмотря на то, что к тотальному карантину власти пока прибегать не планируют, во всех административных частях страны, включая Северную Ирландию, Шотландию и Уэльс было решено продлить до 6 месяцев меры, ограничивающие число людей в закрытых помещениях, а также увеличить штрафы за нарушение введенных правил.
О решении во время выступления во вторник в парламенте заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, который также отметил, что за последний месяц число выявленных случаев заболевания COVID-19 выросло в четыре раза, а число госпитализаций в последние две недели – вдвое.
Чтобы не допустить еще большего роста заболеваемости в октябре, правительство решило увеличить минимальный размер штрафа со £100 (почти 3,6 тыс. грн) до £200 (почти 7,2 тыс. грн) за первое зафиксированное нарушение: отсутствие маски, закрывающей рот и нос, и проведение собраний в более чем 6 человек в замкнутом пространстве. При обнаружении повторных нарушений сумма штрафа будет возрастать.
Согласно изменениям, ограничения на максимальное количество людей в закрытых помещениях будет распространяться и на спортивные соревнования, такие как мини-футбол. Кроме того, ранее запланированное возвращение болельщиков на стадионы 1 октября также будет отложено.
В то же время правило не относится к свадьбам, которые разрешено проводить с 15 гостями, и похоронам, где максимально допустимое число присутствующих не должно превышать 30 человек.
Изменения также коснулись правила ношения масок, которые теперь необходимо надевать пассажирам и водителям такси, сотрудникам магазинов, а также персоналу и гостям отелей. С 24 сентября пабам, ресторанам и барам в Британии будет запрещено обслуживать клиентов за барными стойками и работать позднее 22:00. Сумма штрафа за нарушение данных правил составляет £10 тыс. (порядка 359 тыс. грн).
Ограничения могут снять до истечения полугодичного срока, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти, напротив, могут их усилить. Как добавил Борис Джонсон, правительство предоставит полиции и местным властям в Англии дополнительное финансирование для обеспечения соблюдения правил и возможность использования военной поддержки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 4592 20
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 1040 5
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 2329 4
НБУ спрогнозировали снижение депозитных ставок в банкахПозавчера, 19:00 - 1310 3
ПриватБанк значительно снизил ставки финансирования покупки новых авто2 ч. назад - 739 1
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 4592 20
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 годВчера, 14:00 - 2795
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 2329 4
В SkyUp заявили о возможном банкротстве авиакомпанииВчера, 14:45 - 1648
SWIFT меняет механизм международных платежейВчера, 17:00 - 1464
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1320
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 756 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3175 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 905
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 635