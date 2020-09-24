Новый Opel Mokka официально дебютировал (фото)

Компания Opel провела официальную презентацию кроссовера Opel Mokka второго поколения. Продажи новинки стартуют в начале 2021 года. Покупателям предложат как версии с обычными ДВС, так и со 136-сильным электромотором.
Ни внешность, ни моторная гамма Opel Mokka второго поколения уже довольно давно не являются секретом. В июне компания опубликовала фотографии и технические характеристики электрической версии кроссовера, а в начале сентября стал известен и набор традиционных двигателей внутреннего сгорания.
Дизайн новой Mokka выполнили по мотивам концепта Opel GT X Experimental образца 2018 года. Кроссовер построен на модульной платформе CMP концерна PSA и стал ближайшим родственником кроссоверов Peugeot 2008 и DS 3 Crossback. Габаритные размеры новинки по сравнению с предшественником: длина – 4 150 мм (-125 мм), а колесная база – 2 557 мм (+2 мм). Обвесы кузова стали заметно короче, а объем багажника почти не изменился – 350 литров (-6 литров).
В салоне царит минимализм. Передняя панель в стиле Opel Pure Panel объединяет 12-дюймовую цифровую «приборку» и тачскрин медиасистемы диагональю 7 или 10 дюймов, в зависимости от комплектации. В списке доступного оборудования значится беспроводная зарядка для смартфона, водительское кресло с функцией массажа, адаптивные светодиодные матричные фары, круиз-контроль, система контроля рядности движения и камера заднего вида с углом обзора 180 градусов.
В моторную гамму для Европы вошли бензиновые моторы объемом 1,2 литра (100 или 130 сил) и 1,5-литровый дизель (110 сил). Коробки передач: 6-ступенчатая “механика” или 8-диапазонный «автомат». Электрический Mokka-e оснащен электромотором на 136 сил и тяговой батареей емкостью 50 кВт-ч. Запас хода без подзарядки превышает 320 километров (по циклу WLTP). Привод – исключительно передний, полного не будет даже у версий с ДВС.
Сборка Opel Mokka второго поколения стартует до конца 2020 года, а в салоны европейских дилеров новинка поступит в начале 2021-го. За кроссовер с ДВС попросят минимум 20 тысяч евро, а за электрическую версию – не менее 33 тысяч евро.
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