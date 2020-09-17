Кредиты онлайн: чем завершится 2020 год для МФО?

Благодаря активной автоматизации бизнес-процессов и гибкому реагированию на потребности рынка, микрокредитование в Украине является наиболее эффективно развивающейся сферой небанковских финансовых услуг в течение последних 3 лет, с высокими показателями роста по количеству активных клиентов и выданных кредитов. Несмотря на финансовые потери компаний из-за пандемии и карантинных ограничений весной этого года, III квартал показал восстановление сегмента онлайн кредитов на карту.

МФО в условиях пандемии

Введение жесткого карантина в марте-апреле текущего года привело к «проседанию» банковского сектора кредитования примерно в 3 раза. МФО также подверглись влиянию кризиса, падение не было таким стремительным, и объемы кредитования снизились в 2 раза, при этом уровень одобрения заявок, по мнению экспертов, упал до 60% от показателей начала года. Относительно высокую доходность сохранили организации, которые сумели быстро перестроить бизнес-процессы под новые условия рынка. Например, в компании Мoney4You, ставшей победителем среди МФО Украины в номинации «Прорыв года» по версии Finance.ua, были пересмотрены условия кредитования. Суммы на первые кредиты онлайн в Money4You были увеличены до 7000 грн., а на повторные – до 12000 грн, компания упростила и ускорила процедуру оформления и получения займа, сохранила акции для клиентов, при этом количество пролонгаций кредитов осталось неограниченным.

Многие компании были вынуждены временно отказаться от акционной ставки 0,01% в день на первый кредит и ужесточить требования к заёмщикам.

В целом, к сентябрю рынок по объемам кредитования начал приближаться к докарантинным показателям.

Новый регулятор и новые правила для МФО

Рынок микрозаймов продолжает переживать процесс реформирования, начатый государством с принятия закона «о сплите» и назначения нового регулятора в лице НБУ и Национальной комиссии по фондовому рынку и ценным бумагам, которые с 1 июля наделены самыми широкими полномочиями.

Регулятор хочет добиться прозрачности деятельности МФО, защитить потребительские права заемщиков, а также создать условия для развития новых бизнес-моделей на небанковском рынке финансовых услуг в целом.

Кредиторам придется перестроить подходы к процедуре удаленной идентификации, информированию клиентов об условиях кредитования, в том числе процентных ставках и штрафах, а также пересмотреть ограничения сроков кредитования. По мнению экспертов, такое повышение требований к кредиторам может привести к ужесточению политики МФО по отношению к заемщикам.

Основные тренды развития рынка МФО

На состоявшемся 9 сентября в Киеве MFO summit 2020 были подведены итоги и обозначены основные тенденции развития микрофинансирования в Украине.

Было отмечено, что именно совершенствование и доступность онлайн технологий приводит к повышению спроса на микрозаймы. Потребители рынка микрокредитования – это молодая и активная аудитория, которой комфортно осуществлять любые процессы онлайн через свои мобильные телефоны.

На сохранение доходов компаний существенное влияние будут оказывать качество и скорость принятия решений, сокращение внутренних расходов, как результат оптимизации своих бизнес-моделей. Для привлечения клиентов основными факторами остаются: скорость, доступность, условия, простота и комфорт получения кредита онлайн. Выиграет тот, кто сумеет завоевать лояльность заемщиков и выстроить с ними долгосрочные отношения.

III-IV кварталы 2020 года ознаменуются для МФО напряженным поиском новых маркетинговых стратегий, которые помогут выжить в условиях нарастающей конкуренции. Компании, которые не смогут адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям и просчитать риски, вероятно, покинут рынок микрофинансирования.

Ситуация может обостриться введением новых карантинных мер, что приведет к падению доходов населения и росту числа проблемных заемщиков.

Таким образом, перед участниками рынка микрокредитования в конце 2020 года стоит важная задача – поиск баланса интересов кредиторов и потребителей.