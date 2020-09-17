В Украине ужесточили наказание за угон авто

Президент Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством» № 875-IX, который Верховная Рада приняла третьего сентября 2020 года.

Об этом говорится на сайте Главы государства.

Что изменено:

За незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа – такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Такие же действия, совершенные организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Справка Finance.ua:

По исследованиям компания Benish GPS составила рейтинг об автомобилях, которые чаще всего угоняют в Украине. Часто угоняют автомобили иностранного производства. Согласно данным, больше всего воры интересуются автомобилями в Харькове, на втором и третьем месте – Черкассы и Умань. Киев в рейтинге значится только на четвертом месте. В других городах Украины – менее 8% сообщений о попытке похищения.