В Укравтодоре говорят, что восстановили уже более 2 тысяч километров дорог

Государственное агентство автомобильных дорог уже восстановило более 2 тысяч километров дорог в 2020 году.

Об этом сообщается на странице Укравтодора в FACEBOOK.

“В верхнем слое покрытия Службы автомобильных дорог Укравтодора завершили обустройство 2022 км дорог, еще 800 км дорог – выполнены в выравнивающем слое”, – говорится в сообщении.

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В Укравтодоре объясняют, что устройство верхнего слоя — финишный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках сняли старый асфальт, перестроили основу дорожной одежды и устроили 1-2 слоя дорожного покрытия. Это самые дорогие и трудные этапы текущего среднего и капитального ремонтов.

После этого на дорогах будет нанесена разметка, обустроены обочины и остановки, установлены дорожные знаки и барьерные ограждения. Затем происходит проверка качества работ и при условии отсутствия замечаний — участки сдаются в эксплуатацию. Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет.

Лидерами по объему восстановления дорог являются: Закарпатская область — 223,5 км; Харьковская область — 221,2 км; Запорожская область — 168,8 км; Сумская область — 149,9 км; Луганская область — 133 км; Львовская область — 130,1 км.