В Укравтодоре говорят, что восстановили уже более 2 тысяч километров дорог

Государственное агентство автомобильных дорог уже восстановило более 2 тысяч километров дорог в 2020 году.
Об этом сообщается на странице Укравтодора в FACEBOOK.
“В верхнем слое покрытия Службы автомобильных дорог Укравтодора завершили обустройство 2022 км дорог, еще 800 км дорог – выполнены в выравнивающем слое”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Криклий рассказал о планах по строительству дорог в следующем году
В Укравтодоре объясняют, что устройство верхнего слоя — финишный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках сняли старый асфальт, перестроили основу дорожной одежды и устроили 1-2 слоя дорожного покрытия. Это самые дорогие и трудные этапы текущего среднего и капитального ремонтов.
После этого на дорогах будет нанесена разметка, обустроены обочины и остановки, установлены дорожные знаки и барьерные ограждения. Затем происходит проверка качества работ и при условии отсутствия замечаний — участки сдаются в эксплуатацию. Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет.
Лидерами по объему восстановления дорог являются: Закарпатская область — 223,5 км; Харьковская область — 221,2 км; Запорожская область — 168,8 км; Сумская область — 149,9 км; Луганская область — 133 км; Львовская область — 130,1 км.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 4298 19
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 954 5
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 1983 4
НБУ спрогнозировали снижение депозитных ставок в банкахПозавчера, 19:00 - 1241 3
Межбанк: банки попытаются "словить волну" на росте доллараВчера, 10:45 - 1470 3
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 4298 19
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 годВчера, 14:00 - 2749
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 1983 4
В SkyUp заявили о возможном банкротстве авиакомпанииВчера, 14:45 - 1607
SWIFT меняет механизм международных платежейВчера, 17:00 - 1440
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1308
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 749 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3165 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 902
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 633