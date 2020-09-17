Межбанк: гривна удержала позиции на 28,19-28,22

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,20-28,22 гривен.
С утра доллар пошел на понижение и в 12.10 показатель составил 28,18-28,16 гривен за один доллар.
В 14.00 доллар повысился к 28,20-28,18 UAH/USD. На таком уровне курс продержался до 14.50. Потом опять пошел вверх и в 16.00 достиг 28,20-28,22 UAH/USD.
Закрыли вторник с показателями 28,19-28,22 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,20/ 28,22
евро – 33,11 / 33,12
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в Украине5 ч. назад - 2234 11
Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)9 ч. назад - 1392 7
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газа10 ч. назад - 2274 7
Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИВчера, 16:15 - 1408 5
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимость11 ч. назад - 1636 4
Финансист рассказал, что будет с курсом доллара и инфляцией до конца годаВчера, 21:00 - 2306 2
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газа10 ч. назад - 2274 7
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в Украине5 ч. назад - 2234 11
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 год5 ч. назад - 1967
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимость11 ч. назад - 1636 4
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1236
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 717 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3115 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 879
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 612