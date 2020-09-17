Межбанк: гривна удержала позиции на 28,19-28,22

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,20-28,22 гривен.

С утра доллар пошел на понижение и в 12.10 показатель составил 28,18-28,16 гривен за один доллар.

В 14.00 доллар повысился к 28,20-28,18 UAH/USD. На таком уровне курс продержался до 14.50. Потом опять пошел вверх и в 16.00 достиг 28,20-28,22 UAH/USD.

Закрыли вторник с показателями 28,19-28,22 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,20/ 28,22

евро – 33,11 / 33,12

Курсы валют на Межбанке

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