Blackview вскоре выпустит защищенный смартфон с 5G

Китайская компания Blackview анонсировала скорый выход смартфона Rugged 5G, который будет выпущен примерно через месяц. Таким образом, Blackview становится одной из первых компаний, выпустивших первый в мире защищенный смартфон 5G.

Что касается наименования, пока не известно, как Blackview назовет его. Однако он может отличаться от текущей серии “BV99” и иметь новое название.

Устройство 5G имеет свежий дизайн и обычный прочный корпус. Сообщается, что устройство будет иметь 6,5-дюймовый экран с более тонкими рамками.



Фото: Blackview

Что касается размещения селфи-камеры, она, скорее всего, сохранит дизайн с вырезом. Однако изюминкой устройства станет подключение 5G. Blackview овладела искусством создания защищенных телефонов, но возможность подключения была ограничена 4G. Тем не менее, новая возможность подключения 5G сделает его одним из первых защищенных смартфонов в мире, поддерживающих новейшую сеть.

Устройство, вероятно, работает на SoC 5G от Mediatek. Mediatek выпускает свою SoC 5G под брендом Dimensity, и, следовательно, мы можем ожидать, что одна из SoC среднего уровня, такая как Dimensity 7 или 8-й серии, сохранит низкие затраты, или флагманский D1000, как ходили слухи ранее.

В будущем телефон 5G будет иметь более качественные камеры. Если отчеты верны, новая камера на устройстве будет оснащена флагманским 2D-сканером Honeywell, полезным для сканирования штрих-кодов. Тем не менее, мы также можем ожидать важные датчики, такие как высотомер, барометр, шагомер и т. д.

Что касается цены и даты выхода, то, к сожалению, конкретной информации пока нет. Однако ходят слухи, что устройство будет выпущено где-то в период с сентября по октябрь этого года.