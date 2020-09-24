Стартовала программа поддержки занятости в ЕС объемом в €100 млрд

Государства-члены Евросоюза предоставили двусторонние гарантии для запуска финансового инструмента SURE, призванного обеспечить до €100 млрд для защиты рабочих мест и работников в условиях пандемии.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
“Добровольное обязательство относительно гарантий является важным выражением солидарности в условиях беспрецедентного кризиса. Эти гарантии необходимы для расширения объема займов, которые можно предоставлять государствам-членам, одновременно обеспечивая главный кредитный рейтинг Союза и прочную позицию на международных рынках капитала”, – говорится в заявлении.
ЕК представила Совету ЕС предложения по решению о предоставлении финансовой поддержки в размере 87,3 млрд евро 16 государствам-членам по инструменту SURE. Как только Совет примет эти предложения, финансовая поддержка будет предоставляться в форме займов, предоставленных ЕС государствам-членам на выгодных условиях.
“Эти займы помогут государствам-членам в решении внезапного увеличения государственных расходов для сохранения занятости в условиях пандемического кризиса. В частности, они помогут покрыть расходы, непосредственно связанные с финансированием национальных схем сокращенного рабочего времени и другие подобные мероприятия, которые они ввели в ответ на пандемию коронавируса, в частности для самозанятых”, – добавили в ЕК.
Кроме того, займы в рамках SURE будут подкрепляться бюджетом ЕС и гарантиями от стран-членов ЕС в соответствии с их долей в валовом национальном доходе ЕС. Общий объем гарантий составит 25 млрд евро.
Согласно планам, SURE будет действовать до 31 декабря 2022 года, но Совет ЕС может продлить этот период, если того потребует экономическая ситуация.
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