0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Xiaomi выпустила павербанк с беспроводной зарядкой

Xiaomi выпустила павербанк с беспроводной зарядкой

Компания Xiaomi выпустила новый портативный аккумулятор под названием Mi Wireless Power Bank 30W. Он получил функции традиционного павербанка, а при подключении к комплектной подставке становится беспроводной зарядкой.

Как пишет Gizmochina.com, емкость павербанка составляет 10 000 мАч, поставляется со специальной док-станцией.

Мощность беспроводной зарядки для смартфонов составляет 30 Вт. Устройство также оснащено портами USB Type-A и USB Type-C с максимальной мощностью 27 и 30 Вт.

Сам девайс можно зарядить через порт Type-C с помощью блока питания мощностью до 18 Вт. На устройстве размещены 5 светодиодов, которые показывают состояние заряда.


Фото: Gizmochina.com

Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W уже поступил в продажу на китайском рынке. Его цена составляет 29 долларов.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.