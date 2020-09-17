Xiaomi выпустила павербанк с беспроводной зарядкой

Компания Xiaomi выпустила новый портативный аккумулятор под названием Mi Wireless Power Bank 30W. Он получил функции традиционного павербанка, а при подключении к комплектной подставке становится беспроводной зарядкой.

Как пишет Gizmochina.com, емкость павербанка составляет 10 000 мАч, поставляется со специальной док-станцией.

Мощность беспроводной зарядки для смартфонов составляет 30 Вт. Устройство также оснащено портами USB Type-A и USB Type-C с максимальной мощностью 27 и 30 Вт.

Сам девайс можно зарядить через порт Type-C с помощью блока питания мощностью до 18 Вт. На устройстве размещены 5 светодиодов, которые показывают состояние заряда.



Фото: Gizmochina.com

Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W уже поступил в продажу на китайском рынке. Его цена составляет 29 долларов.