Xiaomi выпустила павербанк с беспроводной зарядкой

Компания Xiaomi выпустила новый портативный аккумулятор под названием Mi Wireless Power Bank 30W. Он получил функции традиционного павербанка, а при подключении к комплектной подставке становится беспроводной зарядкой.
Как пишет Gizmochina.com, емкость павербанка составляет 10 000 мАч, поставляется со специальной док-станцией.
Мощность беспроводной зарядки для смартфонов составляет 30 Вт. Устройство также оснащено портами USB Type-A и USB Type-C с максимальной мощностью 27 и 30 Вт.
Сам девайс можно зарядить через порт Type-C с помощью блока питания мощностью до 18 Вт. На устройстве размещены 5 светодиодов, которые показывают состояние заряда.
Фото: Gizmochina.com
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W уже поступил в продажу на китайском рынке. Его цена составляет 29 долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 3205 16
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газаВчера, 08:34 - 2975 11
Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)Вчера, 09:32 - 1689 8
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 626 4
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимостьВчера, 08:00 - 1831 4
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 3205 16
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газаВчера, 08:34 - 2975 11
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 годВчера, 14:00 - 2442
В ПФУ назвали условия для получения льготной пенсииВчера, 09:00 - 1835
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимостьВчера, 08:00 - 1831 4
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1262
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 727 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3133 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 888
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 620