Данилишин назвал объем дефицита валюты на рынке

На финансовом рынке Украины в сентябре наблюдается турбулентность. Курс гривны к доллару с начала месяца девальвировал на 2,1% с учетом преобладания спроса на иностранную валюту над ее предложением, которое в среднем с начала сентября составляло 23 млн долларов в день.
Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
По данным Данилишина, избыточный спрос на иностранную валюту удовлетворяется в основном за счет валютной позиции банков, а также благодаря интервенциям Национального банка по продаже валюты. С начала сентября сальдо интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке составило минус 77 млн долларов.
Вместе с тем, отметил глава Совета НБУ, на наличном валютном рынке продолжает наблюдаться преобладание предложения иностранной валюты над спросом (с начала сентября банки приобрели 113 млн долларов, с начала 2020 года – свыше 1,2 млрд долларов).
“С одной стороны, увеличение предложения наличной иностранной валюты способствует сбалансированию валютного рынка, с другой – свидетельствует о продолжении негативных тенденций с уменьшением сбережений домохозяйств, динамика которых стала отрицательной с 1 квартала 2019 года. Другими словами, это свидетельствует о “проедании “населением сбережений”, – добавил Данилишин.
Напомним, Национальный банк Украины возобновил продажу валюты для поддержания курса гривны впервые с конца июля. НБУ в течение недели 14-18 сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 71,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.
Украинский бизнес закладывает на 2021 курс гривны к доллару на уровне 29 гривен доллар. Соответствующие данные содержит исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).
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