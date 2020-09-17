0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 269 0

Данилишин назвал объем дефицита валюты на рынке

Данилишин назвал объем дефицита валюты на рынке

На финансовом рынке Украины в сентябре наблюдается турбулентность. Курс гривны к доллару с начала месяца девальвировал на 2,1% с учетом преобладания спроса на иностранную валюту над ее предложением, которое в среднем с начала сентября составляло 23 млн долларов в день.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

По данным Данилишина, избыточный спрос на иностранную валюту удовлетворяется в основном за счет валютной позиции банков, а также благодаря интервенциям Национального банка по продаже валюты. С начала сентября сальдо интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке составило минус 77 млн ​​долларов.

Вместе с тем, отметил глава Совета НБУ, на наличном валютном рынке продолжает наблюдаться преобладание предложения иностранной валюты над спросом (с начала сентября банки приобрели 113 млн долларов, с начала 2020 года – свыше 1,2 млрд долларов).

“С одной стороны, увеличение предложения наличной иностранной валюты способствует сбалансированию валютного рынка, с другой – свидетельствует о продолжении негативных тенденций с уменьшением сбережений домохозяйств, динамика которых стала отрицательной с 1 квартала 2019 года. Другими словами, это свидетельствует о “проедании “населением сбережений”, – добавил Данилишин.

Напомним, Национальный банк Украины возобновил продажу валюты для поддержания курса гривны впервые с конца июля. НБУ в течение недели 14-18 сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 71,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Украинский бизнес закладывает на 2021 курс гривны к доллару на уровне 29 гривен доллар. Соответствующие данные содержит исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua 🤑

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.