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Флагманский realme X7 обзаведется более доступной версией

Флагманский realme X7 обзаведется более доступной версией

В этом месяце бренд realme уже успел выпустить несколько линеек смартфонов, включая realme 7, X7 и Narzo 20, а также несколько других моделей. Несмотря на такое разнообразие, производитель готовит ещё одну модель, которая может оказаться более доступной версией realme X7.

Дизайн и характеристики устройства уже раскрыты китайским агентством.

Новый смартфон прошёл сертификацию с модельным номером realme RMX2173. Предполагается, что он будет представлен как realme X7 Youth Edition или realme X7 Lite.

По расположению кнопок и дизайну блока камеры он напоминает realme X7, а вот спереди невозможно рассмотреть, где находится фронтальная камера: в каплевидном вырезе или отдельном отверстии.


Фото: 91mobiles.com

Согласно описанию устройства на сайте TENAA, при габаритах 160,9 × 74,4 × 8,1 мм гаджет весит 175 граммов. В нём установлены 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, восьмиядерный процессор с частотой 2,4 ГГц и поддержкой 5G, 6/8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128/256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4200 мАч.

Основная камера представлена четырьмя модулями с разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп. Для селфи предусмотрена фронталка на 16 Мп.

О сроках выхода смартфона пока нет никакой информации, но сертификация в TENAA обозначает его готовность к релизу.

По материалам 4PDA
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