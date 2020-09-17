Флагманский realme X7 обзаведется более доступной версией

В этом месяце бренд realme уже успел выпустить несколько линеек смартфонов, включая realme 7, X7 и Narzo 20, а также несколько других моделей. Несмотря на такое разнообразие, производитель готовит ещё одну модель, которая может оказаться более доступной версией realme X7.
Дизайн и характеристики устройства уже раскрыты китайским агентством.
Новый смартфон прошёл сертификацию с модельным номером realme RMX2173. Предполагается, что он будет представлен как realme X7 Youth Edition или realme X7 Lite.
По расположению кнопок и дизайну блока камеры он напоминает realme X7, а вот спереди невозможно рассмотреть, где находится фронтальная камера: в каплевидном вырезе или отдельном отверстии.
Фото: 91mobiles.com
Согласно описанию устройства на сайте TENAA, при габаритах 160,9 × 74,4 × 8,1 мм гаджет весит 175 граммов. В нём установлены 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, восьмиядерный процессор с частотой 2,4 ГГц и поддержкой 5G, 6/8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128/256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4200 мАч.
Основная камера представлена четырьмя модулями с разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп. Для селфи предусмотрена фронталка на 16 Мп.
О сроках выхода смартфона пока нет никакой информации, но сертификация в TENAA обозначает его готовность к релизу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 3163 16
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газаВчера, 08:34 - 2882 11
Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)Вчера, 09:32 - 1671 8
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 604 4
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимостьВчера, 08:00 - 1820 4
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 3163 16
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газаВчера, 08:34 - 2882 11
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 годВчера, 14:00 - 2420
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимостьВчера, 08:00 - 1820 4
В ПФУ назвали условия для получения льготной пенсииВчера, 09:00 - 1734
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1259
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 726 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3132 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 887
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 620