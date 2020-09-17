Владельцам земли выгоднее сдавать ее в аренду, а не продавать

Председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко прогнозирует, что стоимость земли составит не менее 1000 долларов за гектар, однако призывает украинцев не спешить реализовывать свое право распоряжаться землей путем продажи.

Об этом он сказал в программе “Официальный разговор” на телеканале «Дом».

По мнению главы Госгеокадастра, владельцам земли будет выгоднее сдавать ее в аренду.

“Не ниже одной тысячи долларов будет стоить гектар украинской земли, а рыночная стоимость будет расти ежегодно, и очень быстро. Потому что земля плодородная, конкуренция большая. Аграрный сектор страны – это 50% валютной выручки сегодня и 20% – ВВП в целом. Поэтому мы видим все предпосылки к тому, что капитализация украинской земли будет расти, и граждане Украины, которые не будут спешить продавать, а будут сдавать ее в аренду, смогут получать пассивный доход – он сегодня у нас тоже растет, аренда сегодня ежегодно – минимум на 10-15%, земля фактически будет лучше всякого депозита”, – отметил Лещенко.

По его словам, рынок земли, который откроется в Украине в июля 2021 года, будет консервативным – земли государственной и коммунальной собственности не станут объектом купли-продажи.

Фактически будет открыт рынок земельных паев – речь идет о 7 миллионах граждан, которые последние 20 лет не имели права продавать землю, объяснил он.

Кроме того, Лещенко сообщил, что в процессе реализации конституционного права распоряжения землей умерли более миллиона людей, которые не смогли им воспользоваться.

“Мы даем возможность гражданам Украины легально подарить, продать земельный участок, земельный пай – без ограничения с точки зрения распоряжения. Они свободны в распоряжении своим имуществом. Но при этом мы даем четкое ограничение, оборот земли и концентрация в одних руках может быть не более 100 га в одни руки. Мы не позволяем делать концентрацию латифундистам, мы никоим образом не пускаем иностранцев на рынок земли в Украине”, – подчеркнул глава Госгеокадастра.

Вместе с тем, по словам главы Держгеокадастру, вопрос продажи или приватизации государственных земель, которыми сейчас распоряжаются Академия аграрных наук, Министерство АПК и другие ведомства, находится в процессе обсуждения. В контексте земельной реформы рассматривают два варианта.