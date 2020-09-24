Типичные ошибки при продаже квартиры

Каждый владелец хочет продать квартиру за минимальное количество времени, получив наибольшую выгоду. Но на продажу нередко уходят месяцы и даже годы. И все из-за типичных ошибок.

Об этом пишет dom.ria.

Быстрая продажа. Некоторые владельцы считают, что скорость поможет в реализации квартиры. И без изучения ситуации на рынке, поиска аналогичных вариантов и консультаций со специалистами по недвижимости начинают поиски покупателя. За это можно поплатиться и продешевить при продаже, не получив всего возможного дохода.

Неправильное оценивание недвижимости. Начальная цена на квартиру нередко завышается: с целью заманить покупателя скидкой; из-за желания получить максимальную выгоду, хотя объект не дотягивает по критериям до такой суммы. Но большинство покупателей просматривают объявления, исходя из имеющегося бюджета. И квартира с завышенной ценой просто не попадет в выборку или ее не станут смотреть. Особенно может помешать завышение цены при продаже через риелтора – придется и цену снижать для поиска покупателя, и платить агенту.

Недостаток информации. Объявления о продаже с дефицитом информации (без фото, описания, важных данных и прочего) воспринимаются покупателями как не стоящее доверия. Потенциальному владельцу трудно доверять продавцу или риелтору, который подменяет факты – указан не тот этаж или метраж, выставлены чужие фото, старая бытовая техника вместо новой и прочее; скрывает факты – следы затопления или пожара, низкую энергоэффективность сооружения и прочее. Не скрывайте имеющиеся данные, чтобы не удивляться низкому количеству просмотров или их полному отсутствию. К тому же обнаруженный скрытый недостаток может просто сорвать уже намеченную сделку.

Незаконная перепланировка. Эта типичная ошибка пересекается с пунктом о недостатке информации. Многие хозяева перепланировки вне закона стараются скрыть на этапе продажи или просто не заострять внимание на этом моменте. И не каждый покупатель пойдет на сделку, узнав о такой особенности жилья. Заранее займитесь узакониванием перепланировки, если это необходимо в вашем случае.

Отсутствие ремонта. Даже легкий косметический ремонт увеличивает цену квартиры. Заменить обои, отшлифовать паркет, побелить потолки, заделать трещины, отремонтировать краны и перекрасить дверь.

Ремонт перед продажей. Дефекты во внешнем виде квартиры, выставленной на продажу, могут нивелироваться только соответствующей ценой или местом расположения. Большинство покупателей отдадут предпочтение недвижимости, которая уже готова для проживания, а не требует немедленного ремонта.

Отсутствие предпродажной подготовки квартиры. Беспорядок, неопрятный и запущенный внешний вид квартиры во время просмотра ее покупателем не приблизят долгожданный момент купли-продажи. Сделайте генеральную уборку, уберите все ненужное, поддерживайте такую чистоту и в дальнейшем, поставьте цветы в вазу и наполните фруктовницу.

Некачественные фотографии. Фото помогают составить первое впечатление о квартире. И при просмотре вариантов именно наличие и качество фотографий во многом влияют на то, заинтересуются покупатели этой недвижимостью или нет. О нюансах фотосессии при продаже квартир мы уже писали ранее.

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Как фотографировать недвижимость. Делая качественные фотографии квартиры, не экономьте на услугах фотографа, поищите у знакомых и друзей качественную фототехнику, делайте более одного фото каждой комнаты. И обязательно просматривайте фото перед размещением объявления. Информативные снимки в большинстве случаев увеличивают количество просмотров.

Идеализирование квартиры. Большинство владельцев считают свое жилье комфортным, продуманным, эргономичным и подходящим для любого покупателя. Так они могут переоценивать квартиру.

Долгий выбор между покупателями. Квартира может привлечь сразу несколько потенциальных покупателей. Один – не требует скидки, но просит освободить жилье в течение двух недель, другой – готов купить, но только при снижении стоимости на пару тысяч долларов. А третий и вовсе готов заплатить сверх объявленной цены, только если предварительный договор подпишут на следующий день. И в этом случае продавцу нужно оперативно решать, кому продавать недвижимость. Лучше выбирать оптимальный вариант, а не покупателя с максимальной выгодой, но со сложными требованиями. В противном случае можно потерять время и все предложения.

Неподготовленные документы. Паспорт одного из собственников не восстановлен, потерялся ИНН, огромные долги за ЖКХ, некуда выписывать несовершеннолетних детей. Это не полный перечень проблем из-за неподготовленных документов и юридических моментов для продажи квартиры. Из-за таких недостатков, большинство покупателей не станет тратить свое время на покупку вашей квартиры.

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