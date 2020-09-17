Нацбанк ожидает постепенного восстановления экономики в III квартале

Восстановлению экономики в третьем квартале 2020 года будут способствовать не только более мягкие условия карантина, но и оживление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
При этом, считают в НБУ, экономическую активность будут сдерживать сохранения отдельных ограничений в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего увеличения заболеваемости коронавирусом.
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В Нацбанке напомнили, что основным фактором углубления спада ВВП во втором квартале ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса. Оно обусловливалось как прямым влиянием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным – из-за неопределенности относительно развития ситуации с пандемией.
Вследствие этого изменилось потребительское поведение граждан, которые меньше покупали товаров и услуг не первой необходимости, и инвестиционное поведение предприятий – они откладывали бизнес-проекты.
“В результате потребительские расходы домохозяйств сократились (во втором квартале. – Ред.) впервые с 2015 года (на 10,4% г/г). Меньшим, чем год назад, осталось потребление государственного сектора. Впрочем, его сокращение замедлилось (до 1,7% г/г) вследствие расширения фискальных мер, направленных на поддержку экономики, борьбу с распространением и предотвращение заболеваемости”, – подчеркнули в НБУ.
Весомым фактором падения ВВП было сокращение инвестиций. Валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.
Финансовые результаты предприятий оставались хуже прошлогодних, в том числе из-за роста расходов на эпидемиологическую защиту, напомнили в НБУ.
В разрезе видов деятельности во втором квартале 2020 года ухудшились показатели деятельности фактически всех отраслей экономики. Значительный вклад в падение ВВП имели более поздний старт жатвы и худшая урожайность пшеницы. Влияние этого фактора оценено НБУ в -0,9 п. п.
Вместе со слабыми показателями животноводства это обусловило стремительное падение добавленной стоимости в сельском хозяйстве. С учетом исчерпания запасов некоторых культур, в частности кукурузы, спад аграрного сектора также обусловил сохранение значительного негативного вклада запасов в изменение ВВП.
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