Нацбанк ожидает постепенного восстановления экономики в III квартале

Восстановлению экономики в третьем квартале 2020 года будут способствовать не только более мягкие условия карантина, но и оживление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

При этом, считают в НБУ, экономическую активность будут сдерживать сохранения отдельных ограничений в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего увеличения заболеваемости коронавирусом.

Читайте также: Расходы украинцев во время карантина уменьшились

В Нацбанке напомнили, что основным фактором углубления спада ВВП во втором квартале ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса. Оно обусловливалось как прямым влиянием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным – из-за неопределенности относительно развития ситуации с пандемией.

Вследствие этого изменилось потребительское поведение граждан, которые меньше покупали товаров и услуг не первой необходимости, и инвестиционное поведение предприятий – они откладывали бизнес-проекты.

“В результате потребительские расходы домохозяйств сократились (во втором квартале. – Ред.) впервые с 2015 года (на 10,4% г/г). Меньшим, чем год назад, осталось потребление государственного сектора. Впрочем, его сокращение замедлилось (до 1,7% г/г) вследствие расширения фискальных мер, направленных на поддержку экономики, борьбу с распространением и предотвращение заболеваемости”, – подчеркнули в НБУ.

Весомым фактором падения ВВП было сокращение инвестиций. Валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.

Финансовые результаты предприятий оставались хуже прошлогодних, в том числе из-за роста расходов на эпидемиологическую защиту, напомнили в НБУ.

В разрезе видов деятельности во втором квартале 2020 года ухудшились показатели деятельности фактически всех отраслей экономики. Значительный вклад в падение ВВП имели более поздний старт жатвы и худшая урожайность пшеницы. Влияние этого фактора оценено НБУ в -0,9 п. п.

Вместе со слабыми показателями животноводства это обусловило стремительное падение добавленной стоимости в сельском хозяйстве. С учетом исчерпания запасов некоторых культур, в частности кукурузы, спад аграрного сектора также обусловил сохранение значительного негативного вклада запасов в изменение ВВП.