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Бизнес получил доступных кредитов еще на 680 миллионов

Бизнес получил доступных кредитов еще на 680 миллионов

За прошедшую неделю уполномоченные банки выдали по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” 268 займов на общую сумму в 682 млн грн.

Об этом сообщило Министерство финансов.

69% (463 млн грн) от общей суммы заключенных сделок – это сделки по рефинансированию ранее выданных кредитов; 18% (123 млн грн) – выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты, а займы на пополнение оборотных средств составляют 13% (86,665 млн грн).

Напомним, что по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” заемщик не будет получать кредитные средства на свой счет, открытый в банке. Средства будут перечисляться банком-партнером непосредственно на счет поставщика основных средств или услуг, которые будут приобретены в рамках реализации инвестиционного проекта.

Справка Finance.ua:

  • Зеленский пообещал фермерам “Доступные кредиты 5-7-9%”. Президент подчеркнул, что по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано займов на сумму 6 млрд грн. Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.

Программа Доступные кредиты 5-7-9% имеет неправильный дизайн – Милованов

По материалам Finance.UA
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