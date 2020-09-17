Бизнес получил доступных кредитов еще на 680 миллионов

За прошедшую неделю уполномоченные банки выдали по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” 268 займов на общую сумму в 682 млн грн.
Об этом сообщило Министерство финансов.
69% (463 млн грн) от общей суммы заключенных сделок – это сделки по рефинансированию ранее выданных кредитов; 18% (123 млн грн) – выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты, а займы на пополнение оборотных средств составляют 13% (86,665 млн грн).
Напомним, что по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” заемщик не будет получать кредитные средства на свой счет, открытый в банке. Средства будут перечисляться банком-партнером непосредственно на счет поставщика основных средств или услуг, которые будут приобретены в рамках реализации инвестиционного проекта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИВчера, 16:15 - 1070 5
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимость5 ч. назад - 955 4
В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто (фото)Вчера, 17:25 - 1544 3
Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)3 ч. назад - 733 2
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газа4 ч. назад - 813 2
Финансист рассказал, что будет с курсом доллара и инфляцией до конца годаВчера, 21:00 - 1993 2
В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто (фото)Вчера, 17:25 - 1544 3
Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИВчера, 16:15 - 1070 5
ТОП-8 самых высокооплачиваемых вакансий месяцаВчера, 17:00 - 1025
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимость5 ч. назад - 955 4
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1169
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 679 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3079 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 853
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 604