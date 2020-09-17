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"Газпром" заказал у "Нафтогаза" дополнительные мощности для транзита

"Газпром" заказал у "Нафтогаза" дополнительные мощности для транзита

Российская компания “Газпром” заказала дополнительные мощности для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

Сообщается, что “Нафтогаз” получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях, и услуги по организации транзита будут оплачены “Газпромом” дополнительно к основному транзитному договору.

“Такие мощности “Газпром” оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как Нафтогазу, так и Оператору ГТС Украины”, – говорится в сообщении.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября 2020 года. Это первый подобный аукцион.

Справка Finance.ua:

  • В декабре 2019 года НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпром” подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины до 2024 года.
По материалам Економічна Правда
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