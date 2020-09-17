"Газпром" заказал у "Нафтогаза" дополнительные мощности для транзита

Российская компания “Газпром” заказала дополнительные мощности для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре.
Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.
Сообщается, что “Нафтогаз” получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях, и услуги по организации транзита будут оплачены “Газпромом” дополнительно к основному транзитному договору.
“Такие мощности “Газпром” оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как Нафтогазу, так и Оператору ГТС Украины”, – говорится в сообщении.
Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября 2020 года. Это первый подобный аукцион.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходыВчера, 11:30 - 1365 9
Кабмин намерен ускорить экономическое восстановление страныВчера, 10:44 - 660 6
Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИВчера, 16:15 - 913 5
Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)Вчера, 09:00 - 2399 4
В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто (фото)Вчера, 17:25 - 1371 3
Финансист рассказал, что будет с курсом доллара и инфляцией до конца годаВчера, 21:00 - 1836 2
Межбанк: продолжит ли "набирать высоту" доллар?Вчера, 11:10 - 1638
В Украине поднимут акциз на алкоголь и табакВчера, 12:45 - 1461 1
В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто (фото)Вчера, 17:25 - 1371 3
Зеленский: Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходыВчера, 11:30 - 1365 9
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1143
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 675 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3065 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 850
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 599