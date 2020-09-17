"Газпром" заказал у "Нафтогаза" дополнительные мощности для транзита

Российская компания “Газпром” заказала дополнительные мощности для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

Сообщается, что “Нафтогаз” получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях, и услуги по организации транзита будут оплачены “Газпромом” дополнительно к основному транзитному договору.

“Такие мощности “Газпром” оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как Нафтогазу, так и Оператору ГТС Украины”, – говорится в сообщении.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября 2020 года. Это первый подобный аукцион.

Справка Finance.ua: