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Украина направила письмо в МВФ с обращением о начале работы миссии в онлайне

Украина направила письмо в МВФ с обращением о начале работы миссии в онлайне

Кабинет Министров направил письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 21 сентября во время онлайн-встречи с Директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

Также присутствовали министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Шмыгаль поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и президента, и правительства.

“Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, оказываемую в непростые для всего мира времена”, – сказал премьер-министр.

Справка Finance.ua:

  • Накануне министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничества с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.
  • Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.
  • Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.
По материалам Економічна Правда
  • i

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