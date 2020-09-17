Украина направила письмо в МВФ с обращением о начале работы миссии в онлайне

Кабинет Министров направил письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 21 сентября во время онлайн-встречи с Директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

Также присутствовали министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Шмыгаль поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и президента, и правительства.

“Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, оказываемую в непростые для всего мира времена”, – сказал премьер-министр.

Справка Finance.ua:

Накануне министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничества с МВФ , в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.