Межбанк: рынок продолжил тенденцию прошлой недели

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,18-28,20 гривен.
С самого утра доллар пошел на повышение и в 11:50 показатель составил 28,19-28,21 гривен за один доллар.
На этом он не остановился. В 12:15 доллар повысился к 28,20-28,22 UAH/USD. На таком уровне курс продержался почти два часа.
В 14:50 доллар был на уровне 28,21-28,23 UAH/USD. А уже через 25 минут “зеленый” достиг показателей 28,22-28,24 гривен за один доллар.
Закрыли же понедельник с показателями 28,23-28,25 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,22/ 28,25
евро – 33,27 / 33,29
Курсы валют на Межбанке
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