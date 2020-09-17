Межбанк: рынок продолжил тенденцию прошлой недели

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,18-28,20 гривен.

С самого утра доллар пошел на повышение и в 11:50 показатель составил 28,19-28,21 гривен за один доллар.

На этом он не остановился. В 12:15 доллар повысился к 28,20-28,22 UAH/USD. На таком уровне курс продержался почти два часа.

В 14:50 доллар был на уровне 28,21-28,23 UAH/USD. А уже через 25 минут “зеленый” достиг показателей 28,22-28,24 гривен за один доллар.

Закрыли же понедельник с показателями 28,23-28,25 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,22/ 28,25

евро – 33,27 / 33,29

Курсы валют на Межбанке

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