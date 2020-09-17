0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

Межбанк: рынок продолжил тенденцию прошлой недели

Межбанк: рынок продолжил тенденцию прошлой недели

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,18-28,20 гривен.

С самого утра доллар пошел на повышение и в 11:50 показатель составил 28,19-28,21 гривен за один доллар.

На этом он не остановился. В 12:15 доллар повысился к 28,20-28,22 UAH/USD. На таком уровне курс продержался почти два часа.

В 14:50 доллар был на уровне 28,21-28,23 UAH/USD. А уже через 25 минут “зеленый” достиг показателей 28,22-28,24 гривен за один доллар.

Закрыли же понедельник с показателями 28,23-28,25 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,22/ 28,25
евро – 33,27 / 33,29

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.