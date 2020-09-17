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Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)

Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)

По итогам 14-20 сентября этого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено более 26 тысяч транспортных средств, составлено 445 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 4,2 млн гривен платы за перегруз.

Об этом пишет Мининфраструктуры.

В разрезе регионов больше всего платы за проезд начислено в Одесской, Николаевской и Волынской областях. Вместе с тем, по сравнению с прошлой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черновицкой областях.

ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за прошедшую неделю:

1. На автодороге Н-11 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО “СПМК-17”) с перегрузкой на 45,5%. Общий вес транспортного средства составил 58,2 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 2990,85 евро.

2. На автодороге Н-11 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО “СПМК-17”) с перегрузкой на 42%. Общий вес транспортного средства составил 56,65 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 2134,6 евро.

3. На автодороге Р-44 – авто DAF (перевозчик – Ярошенко Д. В.) с перегрузкой на 49%. Общий вес транспортного средства составил 59,6 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1544 евро.

4. На автодороге М-05 – авто MAN (перевозчик – Василькивский Г.Б.) с перегрузкой на 48%. Общий вес транспортного средства составил 65,25 т при норме 44 т. Начислена плата за проезд – 692,42 евро.

5. На Окружной дороге вокруг Киева – авто MAN с перегрузкой на 40,6%. Общий вес транспортного средства составил 56,24 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 49,95 евро.

Справка Finance.ua:

За превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм установлены следующие штрафы:

  • за превышение от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • от 10% до 20% – 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • более 20% – 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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По материалам Finance.UA
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