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Розничная торговля за месяц выросла на 2,2%

Розничная торговля за месяц выросла на 2,2%

В Украине в августе этого года объем оборота розничной торговли вырос на 2,2% по сравнению с месяцем ранее.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В то же время, в августе этого года против августа 2019 года объем оборота розничной торговли увеличился на 8,7%.

Темпы роста оборота розничной торговли за август замедлились по сравнению с показателем в 12,1% за июль.

Также указано, что в январе-августе 2020 года объем оборота розничной торговли вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По материалам УНН
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