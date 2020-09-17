Минцифры открыло доступ к разрешениям на строительство

Минцифры открывает данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Напомним, реестр заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства Украины.

“Мы расширили перечень полей, которые до этого вообще не вносились и были доступны только на бумаге”, – отметил он.

Что изменилось:

Вся информация актуальна, структурирована и защищена от несанкционированных изменений.

Есть уникальный идентификатор, позволяющий привязать к объекту строительства все разрешительные документы.

Имеются координаты, что позволяет с точностью обнаружить объект строительства.

Данные более 27 тысяч декларативных и разрешительных документов – и это только за 2 месяца функционирования Реестра.

Json формат публикации данных и еженедельное обновление.

Данные реестра доступны по ссылке.

Напомним, что по результатам ежегодного исследования уровня коррупции в строительной отрасли Украины, проведенного партнером и членом Совета директоров Конфедерации строителей Украина Украинским клубом недвижимости при поддержке КСУ, в полтора раза за год выросла коррупция в столице на стартовом этапе строительства, получения согласований и разрешений – до 86,7% с 58,3% в 2019.

Лидерами антирейтинга по регионам являются Киев – 66,7% (против 58% в 2019), Одесса – 20% (8% в 2019).

Справка Finance.ua:

В Украине стали строить в полтора раза меньше жилья. Общая площадь жилых помещений, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, в первом полугодии 2020 года сократилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Государственная служба статистики.

В Украине около 3 тысяч объектов, которые потребуют принятия отдельных решений о введении их в эксплуатацию.

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