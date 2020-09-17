Минцифры открыло доступ к разрешениям на строительство

Минцифры открывает данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности.
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
Напомним, реестр заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства Украины.
“Мы расширили перечень полей, которые до этого вообще не вносились и были доступны только на бумаге”, – отметил он.
Что изменилось:
Данные реестра доступны по ссылке.
Напомним, что по результатам ежегодного исследования уровня коррупции в строительной отрасли Украины, проведенного партнером и членом Совета директоров Конфедерации строителей Украина Украинским клубом недвижимости при поддержке КСУ, в полтора раза за год выросла коррупция в столице на стартовом этапе строительства, получения согласований и разрешений – до 86,7% с 58,3% в 2019.
Лидерами антирейтинга по регионам являются Киев – 66,7% (против 58% в 2019), Одесса – 20% (8% в 2019).
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