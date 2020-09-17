Криклий рассказал о планах по строительству дорог в следующем году

Министерство инфраструктуры планирует в 2021 году построить вдвое больше дорог, чем в этом.
Об этом в эфире Завтрака с 1+1 рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Читайте также: В Украине появятся скоростные дороги
До конца этого года планируется построить и сдать более четырех тысяч километров дорог государственного значения. Сейчас 2200 километров дорог уже принято в эксплуатацию, а на других работы завершаются.
“Планируем (в следующем году. – Ред.) увеличить сумму до 150 миллиардов гривен на дороги государственного значения. Эта рекордная цифра позволит построить гораздо больше дорог. Если в этом году запланировано построить более четырех тысяч километров, то в следующем – почти вдвое больше. Такими темпами мы сможем построить 20 тысяч километров дорог не за пять лет, а скорее”, – подчеркнул Криклий и добавил, что Минфин закладывает эти цифры в госбюджете.
По словам министра, стоимость строительства одного километра дороги начинается от 15 миллионов гривен. При наличии мостов, развязок или каких-то других сооружений стоимость увеличивается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство киевлян считают дорогую коммуналку самой актуальной проблемой столицы - опросВчера, 12:23 - 833 10
Зеленский: Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы9 ч. назад - 895 9
Кабмин намерен ускорить экономическое восстановление страны9 ч. назад - 388 5
Глава Минфина оценил вероятность дефолта Украины10 ч. назад - 1635 4
Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)11 ч. назад - 1721 3
Новый Hyundai Tucson впервые появился на дороге (фото)15 ч. назад - 4043
Госслужба занятости назвала самые востребованные профессии (инфографика)12 ч. назад - 2985
Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)11 ч. назад - 1721 3
Глава Минфина оценил вероятность дефолта Украины10 ч. назад - 1635 4
Межбанк: продолжит ли "набирать высоту" доллар?9 ч. назад - 1355
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1073
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 628 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3009 9
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 828
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 584