Криклий рассказал о планах по строительству дорог в следующем году

Министерство инфраструктуры планирует в 2021 году построить вдвое больше дорог, чем в этом.

Об этом в эфире Завтрака с 1+1 рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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До конца этого года планируется построить и сдать более четырех тысяч километров дорог государственного значения. Сейчас 2200 километров дорог уже принято в эксплуатацию, а на других работы завершаются.

“Планируем (в следующем году. – Ред.) увеличить сумму до 150 миллиардов гривен на дороги государственного значения. Эта рекордная цифра позволит построить гораздо больше дорог. Если в этом году запланировано построить более четырех тысяч километров, то в следующем – почти вдвое больше. Такими темпами мы сможем построить 20 тысяч километров дорог не за пять лет, а скорее”, – подчеркнул Криклий и добавил, что Минфин закладывает эти цифры в госбюджете.

По словам министра, стоимость строительства одного километра дороги начинается от 15 миллионов гривен. При наличии мостов, развязок или каких-то других сооружений стоимость увеличивается.