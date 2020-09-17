В 2021 году каждая 8-я гривна госбюджета пойдет на уплату процентов по долгам - эксперты

Значительный дефицит госбюджета, запланированный на 2021 год (6% ВВП), приведет к дальнейшему увеличению потребностей в привлечении долгового финансирования – в течение 2021 года Минфину предстоит привлечь 702 млрд грн долгов, чтобы профинансировать дефицит и погасить старые долги.

Об этом сообщает в Telegram Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

В то же время в 2020 году, с рекордным объемом дефицита (7,5% ВВП), Минфину нужно позаимствовать из разных источников 642 млрд грн.

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“В свою очередь, это значительно увеличит стоимость обслуживания госдолга в последующие годы. Так, в 2021 году стоимость обслуживания госдолга вырастет почти на четверть, и будет стоить бюджету 160 млрд грн (или 12% расходов). В 2020 году это 141 млрд грн, или 11,1% расходной части бюджета”, – подчеркивают экономисты.

Напомним, Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, “утопией” и “катастрофой” и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекта госбюджета-2021 – повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн в COVID-вакцинацию.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” и направил его на рассмотрение Верховной Рады.