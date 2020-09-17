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Как офисный рынок переживает карантин

Как офисный рынок переживает карантин

В 2020 году в сфере девелопмента и строительства, в условиях пандемии ключевой особенностью стала адаптация бизнеса к новым реалиям и требованиям, а также умение компаний быть гибкими и быстро трансформировать свои бизнес-процессы.

Об этом пишет budport.

Компании, которые в свое время технически настроили удаленную работу и работали по принципу hot desking, или команды, которые практиковали работу в коворкингах, получили преимущество. Им не нужно было тратить время на адаптацию и внедрение всех сопутствующих технологий – работа уже была проделана, – утверждают эксперты

По результатам глобального опроса международной консалтинговой компанией 8 из 10 людей после карантина хотели бы работать удаленно хотя бы один день в неделю. Однако, такая тенденция не станет причиной массового отказа от офисов. Напротив, компании будут больше инвестировать в качество офисов, создавая менее плотные помещения с большим количеством общих пространств. Ведь не все способны продуктивно работать в домашних условиях.

В течение июля-августа 2020 года возобновилась активность как со стороны небольших, так и крупных арендаторов с целью изучения рынка, а также возможности аренды офисных помещений на более привлекательных условиях в сравнении с февралем 2020 года.

Ключевые изменения после пандемии:

  • интерес к уменьшению арендуемых площадей,
  • повышенный спрос на безопасные инженерные решения,
  • усиленный клининг и дополнительные сервисы,
  • активно ищут офисы с минимальными затратами на ремонт.

*Общий объем поглощения офисных помещений*(gross take-up) по итогам первого полугодия 2020 года составил около 40 тыс. кв. м, что более чем на 55% ниже аналогичного показателя в первом полугодии 2019 года (90 тыс. кв. м).

Условия аренды. В новых договорах аренды наметилась тенденция прописывать особые условия аренды на период, когда невозможно использовать офисы. Чаще всего договариваются об отсрочке арендных платежей, а не о снижении арендной платы. В обмен на это договора, как правило, продлеваются на соответствующий срок.

Справка Finance.ua:

  • Рынок аренды недвижимости замер в разгар карантина и только в июле стал подавать признаки жизни. Тысячи украинцев, которых уволили с работы, так и не смогли трудоустроиться и уехали из арендованных квартир.

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По материалам Finance.UA
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