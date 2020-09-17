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Топ-3 познавательных видео на youtube-канале Finance.ua

Уверены, вы знаете, что у Finance.ua есть свой канал на youtube. На этом канале мы рассказываем о главных новостях, курсе валют… Ну и конечно, делимся полезными советами, которые помогут вам сэкономить.

К примеру, вот тройка последних полезных видео, которые уже ждут вас на youtube-канале Finance.ua.

📽️ Что можно купить, если бросить курить прямо сейчас. Видео для тех, кто долгие годы (а может и не так долго) пытается найти мотивацию избавиться от вредной привычки. Наглядно показываем, что деньги можно потратить на более полезные вещи.

Ссылка на видео

📽️ Инструкция: Как получить компенсацию за «пакет малыша». Актуальная и необходимая информация для родителей. Разобрали по полочкам, где и как получить денежную компенсацию вместо пакета товаров для ребенка.

Видео смотрите здесь

📽️ Шесть способов, как проверить штраф ПДД и оплатить его. С лета 2020 года в Украине заработала система автоматической фото/видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Водителям начали приходить «письма счастья» – уведомления о штрафах. Но они нередко теряются на почте, а если не оплатить штраф вовремя, то его сумма удвоится. С другой стороны, если сделать это в 10-дневный срок, то сумма, наоборот, будет вполовину меньше. Поэтому мы перечислили 6 способов узнать о своих штрафах заранее и сэкономить на их оплате.

Ссылка на видео

Больше полезной информации всегда на youtube-канале Finance.ua.

Напомним, вы также можете предложить актуальную тему в комментариях под видео. Если вашу идею пользователи поддержат лайками, мы снимем по ней отдельное видео.

По материалам Finance.UA
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