Евросоюз разработает новые правила работы для техногигантов

Европейская комиссия усилит контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями вроде Apple, Google, Amazon и Facebook.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью Financial Times.

Он пояснил, что контроль необходим как для защиты потребителей, так и менее крупных конкурентов цифровых компаний. Новые правила планируют разработать до конца года.

Также Бретон отметил, что Брюссель рассматривает введение системы рейтингов, с помощью которой заинтересованные стороны могли бы оценивать соблюдение цифровыми компаниями налоговых требований, а также скорость, с которой они удаляют незаконный контент.

«У пользователей этих платформ есть ощущение, что компании слишком велики, чтобы заботиться о клиентах», – отметил Бретон.

По его словам, новые правила будут разработаны до конца зимы 2020 года.