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Финансист рассказал, что будет с курсом доллара и инфляцией до конца года

Финансист рассказал, что будет с курсом доллара и инфляцией до конца года

Снижение реального ВВП Украины по итогам 2020 года составит 6,3%, а пик его падения пришелся на второй квартал.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал глава правления Райффайзен Банк Аваль Александр Писарук.

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По его словам, 6,3% – это «комфортная цифра, она в русле прогнозов правительства, Нацбанка».

Что касается инфляции, то Писарук видит возможность ее ускорения до 4% к концу года.

Отвечая на вопрос, каким до конца года будет курс валют, банкир сказал: «Прогнозировать обменный курс всегда сложно, всем. По состоянию на сегодняшний день, я считаю, что курс доллара к гривне не опустится ниже 29. Мы прогнозируем собственный бюджет в евро, и я вам скажу точно, что значительно сложнее прогнозировать курс евро-доллар, чем доллар-гривна. И это факт, особенно в последнее время. Вы видите, евро укрепился на 10% по отношению к доллару».

По словам Писарука, Райффайзен Банк Аваль для целей внутреннего бюджетирования прогнозирует к концу года курс 30,5 грн/евро.

При этом, уточнил он, речь идет о позитивном сценарии, коррективы в который может внести распространения заболеваемости коронавирусом.

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По материалам НВ
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