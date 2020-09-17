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ТОП-8 самых высокооплачиваемых вакансий месяца

ТОП-8 самых высокооплачиваемых вакансий месяца

Аналитики определили топ высокооплачиваемых вакансий сентября для смелых, тех, кто хочет зарабатывать и уверен в своих силах.

Об этом пишет rоbota.ua.

SMM-аналитик, YouTube-специалист, таргетолог. На удаленную работу ищут аналитика для развития известного YouTube-канала (120 000 подписчиков). Тема: бизнес, религия, философия. Заработная плата – 83 000 грн + бонусы по результатам работы; полный рабочий день + частичная занятость в выходные по запросу. Требования: высокий уровень в аналитике, способность сопоставлять цифры, глубоко анализировать информацию; опыт работы высокооплачиваемого аналитика; опыт работы в сфере интернет-продвижения YouTube-каналов.

Retention-manager. Компания, специализирующаяся на финансовых услугах, ищет опытного специалиста. Среди требований к претендентам: опыт работы на аналогичной должности в финансовой компании – 6+ мес.; английский Upper-Intermediate (дополнительные языки: французский, немецкий); правильная устная и письменная речь; ориентированность на результат; умение работать в команде; хорошие аналитические и коммуникативные навыки; работа с большим потоком информации; умение найти общий язык с любым человеком. Работодатель предлагает: зарплата 100 000 грн +%; клиентов только из Европы, скандинавских стран; премии за отличную работу; регулярные мероприятия компании; карьерный рост.

Magento Developer. IT-компания ищет специалиста на удаленную должность Magento 1 и Magento 2. Заработная плата – 55 000-83 000 грн (зависит от уровня и опыта). От кандидатов требуется: Magento 1 (включая модули, разработку интерфейса и интеграции) – опыт более 2 лет; Magento 2 (включая модули, темы, интеграции платежей и доставки) – опыт работы более 2 лет; Less/SCSS/CSS – идеальная разработка пикселей – опыт более 3 лет; MySQL – глубокое понимание структуры, триггеров – опыт более 3 лет. Хорошие навыки общения на английском языке.

DevOps. Банк принимает на работу. Заинтересованные в кандидатах, имеющих 1+ лет опыта работы инженером DevOps; 1+ лет опыта работы с PostgreSQL, MongoDB, ELK, Redis, nginx; опыт работы с Ansible, Terraform; сильные знания Linux (особенно CentOS), модели OSI, балансировка нагрузки, кластеризации, виртуализации, VmWare; опыт работы с Git & Jenkins; высшее образование; энтузиазм испытать новые технологии; возможности самообучения; хорошие коммуникативные навыки. Опыт работы с RabbitMQ, KeyCloak, Apiman, Kafka будет плюсом.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Главный инженер (дорожное строительство). Дорожно-строительная компания приглашает на постоянную работу. Требования: высшее образование; знание процесса и технологий дорожно-строительных работ; опыт от 10 лет в дорожно-строительной сфере на руководящих должностях; хорошие организаторские способности; наличие своей команды специалистов будет большим плюсом. Условия работы: официальное трудоустройство; высокий уровень заработной платы – 80 000 грн премии.

Retention German. Международная компания ищет специалиста для работы в киевском офисе. Среди обязанностей: предоставлять профессиональную помощь клиентам; работа с «горячими» клиентами из Швейцарии; развивать долгосрочные отношения с клиентами; уважать правила компании. Работодатель требует: свободное владение немецким; знание других языков – будет преимуществом, но не обязательно; опыт работы в отделе содержания будет преимуществом; соблюдение трудовой этики; лидерские способности. Компания предлагает: заработную плату 80 000 грн + бонусы (обсуждается на собеседовании).

Affiliate manager. Международная компания, которая применяет передовые методы в ведении бизнеса и управления персоналом, открывает вакансию. Требования: опыт работы Affilate менеджером обязателен; опыт работы Affilate менеджером для финансовых компаний и наличие своей наработанной партнерской базы (будет влиять на уровень заработной платы); свободное владение английским языком. Обязанности: ведение партнерской сети и привлечение новых партнеров. Условия работы: заработная плата – 75 000 грн + дополнительное вознаграждение.

Python Developer. IT-компания приглашает в команду. Требования к претендентам на должность: опыт разработки Python от 5 лет; практические навыки работы с Linux, Docker, Flask, SQLAlchemy, Pandas; опыт работы с MsSQL/PL/SQL/PostgreSQL; знания архитектуры микросервисив; опыт работы с RabbitMQ, Redis и Dask будет плюсом. Заработная плата – 105 000 грн.

По материалам Finance.UA
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