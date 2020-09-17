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Payoneer объявил о старте партнерства с десятью банками в десяти странах мира

Payoneer объявил о старте партнерства с десятью банками в десяти странах мира

9 сентября 2020 года в Нью-Йорке платежная платформа Payoneer, призывающая бизнесы по всему миру развиваться и масштабироваться, анонсировала программу для банков – Payoneer for Banks.

Об этом сообщили в компании.

Как действует программа. Эта программа помогает финансовым организациям предоставлять бизнесам всех масштабов простой и быстрый способ проводить и получать платежи без привязки к географии. Payoneer for Banks уже сотрудничает с десятью банками и сервисами электронных кошельков в десяти странах, в будущем сеть расширится.

В распоряжении участников программы – глобальные возможности Payoneer как в работе с традиционными финансовыми организациями, так и сервисами электронных кошельков, благодаря простой интеграции API. Эти возможности включают проведение моментальных безопасных международных платежей с низкими комиссиями и доступ к экосистемам глобальных торговых площадок.

Партнеры Payoneer – банки и электронные кошельки, доступные как в развивающихся, так и в развитых странах, заинтересованные в обслуживании цифровых предпринимателей. В программе уже принимают участие ANNA Money в Великобритании, Bank Asia в Бангладеше, BSB Bank в Беларуси, EasyPay в Армении, GCash – ведущий мобильный кошелек на Филиппинах, eZ Cash на Шри-Ланке, Faysal Bank и JazzCash в Пакистане, Kuda Bank в Нигерии, ПриватБанк и Monobank в Украине, а также Prex в Аргентине.

Также сейчас на завершающей стадии находятся переговоры с ведущими организациями, такими как CashBaba в Бангладеше, IBK и KB Kookmin в Корее, Ligo-La Mágica в Перу,

Ключевые моменты, которые вдохновили на создание международной партнерской программы для банков:

  • Международные платежи считаются дорогими, медленными, ненадежными, со сложностями в конверсии валют. Даже банки, представленные в нескольких странах, проводят операции через партнеров. Со своими комиссиями, отсрочками и сложностями в отслеживании статуса платежа.
  • В современном мире пользователи больше сфокусированы на глобальных диджитал-решениях, которые позволят осуществлять быстрые и безопасные платежи без привязки к географии.
  • Экосистема банков изменилась в связи с новыми регуляциями, делая финансовые учреждения более открытыми. А стандарт качества задают диджитал-ориентированные банки.

Партнерство с Payoneer обеспечивает win-win для финансовых учреждений и их клиентов. Банки, которые внедряют сервисы финтех-компании в свои порталы, увеличивают ценность для существующих клиентов и привлекают новых, предоставляя им услугу «one-stop shop payment».

Что это даст. Представители малого, среднего бизнеса и фрилансеры могут быстро и без финансовых потерь отправлять, получать платежи, а также управлять транзакциями по всему миру с маркетплейсами, зарубежными клиентами и поставщиками.

По материалам Finance.UA
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