Заработки в Польше: как изменился поток рабочей силы из Украины и Беларуси

Работу в Польше все активнее начали искать белорусы, при этом среди них наибольшее количество именно представителей интеллигенции и менеджеров среднего звена. Однако они ищут равнозначные должности по специальности и пока не особо готовы к физической работе.

Что касается трудовых мигрантов из Украины – среди их числа заметно увеличилось количество владельцев малого и среднего бизнеса, обанкротившегося за время пандемии, которые готовы трудоустроиться на польские заводы.

Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Отмечается, что с начала обострения политической ситуации в Беларуси на работу в Польше собираются менеджеры и директора компаний, собственники бизнеса, архитекторы, врачи и представители творческой интеллигенции (актеры, балерины). В первую очередь они хотят трудоустроиться по специальности или найти высококвалифицированную работу.

Также значительно вырос спрос на рабочие специальности в Польше от граждан Беларуси.

«Обычно наша фирма трудоустраивала ежемесячно примерно 3% граждан Беларуси от общего числа работников. За последний месяц количество выросло до 9%. И кроме этого, ожидаем, что уже через 1,5 месяца количество белорусов среди наших работников вырастет до 20%, когда им оформят рабочие визы, которые сейчас в процессе», – сообщает генеральный директор компании Gremi Personal Томаш Богдевич.

Что касается Украины – здесь прослеживается также интересная тенденция. Экономическая ситуация в Украине заставляет ехать на работу в Польшу владельцев малого и среднего бизнеса, которые не справились с последствиями карантинных ограничений и закрыли свой бизнес. По информации Аналитического центра Gremi Personal, на данный момент они составляют около 15% от украинцев, которые едут на работу на польские заводы и фабрики.

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«Более опытные в трудовой миграции работники из Украины часто сначала трудоустраиваются на производстве, а после, получив опыт и подучив язык, открывают в Польше свой бизнес или ищут более высококвалифицированную работу. Белорусские мигранты – представители интеллигенции и менеджеры – сейчас напоминают украинцев в начале 2000-х, когда они еще не понимали миграционные реалии: где и как искать вакансии и можно ли рассчитывать за границей на равнозначную работу, как на Родине», – резюмирует тенденции владелец компании Gremi Personal Евгений Кириченко.