Минздрав разработал план перехода к электронным рецептам

При Министерстве здравоохранения Украины создана рабочая группа по введению электронного рецепта на лекарственные средства.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

“В планах работы в данном направлении отпуск по электронному рецепту: наркотиков, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств – 2021 год; антибиотиков – 2022 год; других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом, – начиная с 2023 года”, – отметил Максим Степанов.

По его словам, такая ​​инициатива была введена министерством ввиду неконтролируемого отпуска в Украине рецептурных лекарственных средств из аптек, что приводит к распространению самолечения, и как следствие – ухудшению здоровья населения.

Эта проблема заключается не только в недобросовестном исполнении аптечными заведениями лицензионных требований (отпуск рецептурных лекарств из аптек без рецепта врача), но и в нежелании некоторых врачей выписывать рецепты, как того требуют соответствующие правила. Это, в свою очередь, приводит к перекладыванию ответственности за назначение лекарств с врачей на провизоров и снижает доступность лекарственных средств для населения.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2020 года в Украине планируется ввести электронный больничный. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.