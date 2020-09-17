Минздрав разработал план перехода к электронным рецептам

При Министерстве здравоохранения Украины создана рабочая группа по введению электронного рецепта на лекарственные средства.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
“В планах работы в данном направлении отпуск по электронному рецепту: наркотиков, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств – 2021 год; антибиотиков – 2022 год; других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом, – начиная с 2023 года”, – отметил Максим Степанов.
По его словам, такая инициатива была введена министерством ввиду неконтролируемого отпуска в Украине рецептурных лекарственных средств из аптек, что приводит к распространению самолечения, и как следствие – ухудшению здоровья населения.
Эта проблема заключается не только в недобросовестном исполнении аптечными заведениями лицензионных требований (отпуск рецептурных лекарств из аптек без рецепта врача), но и в нежелании некоторых врачей выписывать рецепты, как того требуют соответствующие правила. Это, в свою очередь, приводит к перекладыванию ответственности за назначение лекарств с врачей на провизоров и снижает доступность лекарственных средств для населения.
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