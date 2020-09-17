НБУ за неделю продал на межбанке 71 миллион долларов

В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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Отмечается, что все 71 млн долларов НБУ продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
При этом впервые с июля центробанк не проводил интервенции по покупке валюты.
В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,509 млрд долларов и продал на 3,363 млрд долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила 1,147 млрд долларов.
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