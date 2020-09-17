Межбанк: продолжит ли "набирать высоту" доллар?

Прошлая неделя прошла под знаком постепенного ослабления гривны на фоне постоянных продаж доллара Нацбанком. Всего за период с 15 по 18 сентября регулятор продал $71 млн, плавно повысив ценник с 28,11 до 28,18 гривен.
Действия Нацбанка на прошлой неделе носили сдерживающий характер: они не остановили рост, а лишь несколько снизили скорость, с которой доллар набирал высоту. Участники торгов на межбанке настроены на продолжение роста доллара и евро.
Основными факторами, которые повлияют на поведение участников торгов сегодня, будут:
1) действия регулятора. После четырех дней, во время которых Нацбанк продавал валюту, ожидается, что он продолжит тактику сдерживания и на этой неделе. Делаются предположения, на каком уровне регулятор выйдет на этот раз и сколько будет готов продать. Если же Нацбанк возьмет паузу, это может быть воспринято как сигнал к ускорению падения гривны;
2) реакция экспортеров на поведение Нацбанка. Они уже поняли, что регулятор не препятствует росту, а значит, можно не торопиться с обменом валютных заначек. Оттягивание выплаты компенсаций НДС на конец месяца вынуждает их выходить с продажами, однако делать они это будут лишь в случае крайней необходимости, отлично понимая, что завтра они смогут продать дороже, чем сегодня.
Если Нацбанк воздержится от проведения очередной интервенции, экспортеры тоже могут взять паузу и подождать, понаблюдать, докуда вырастут котировки, «поиграть на нервах» главного банка и вынудить его вмешаться.
3) Хозяйственные операции импортеров. Некоторые из них на прошлой неделе надеялись, что ослабление гривны прекратится, и ценник пойдет вниз. Но этого не произошло, и на этой неделе им придется принимать непростое решение: покупать ли валюту для расчетов по контрактам, пока она не подорожала еще сильнее, или еще подождать. Время сейчас работает против них: близится конец месяца, и надо делать проплаты, а доллар продолжает неумолимо расти.
Евро также продолжит рост на межбанке, синхронизируясь с долларом. На его поведение окажут влияние колебания на мировом рынке и желание спекулянтов заработать на скачках евро к гривне.
Кроме того, спекулянты будут внимательно отслеживать сегодняшнюю ситуацию на рынке и появление на рынке крупных игроков. Если Нацбанк в начале торгов не проявит себя, они постараются сыграть на повышение курса и продать доллар и евро как можно дороже, чтобы затем откупить и заработать на снижении.
Мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах в пределах до $ 220-250 млн при совершении до 460 – 520 сделок.
На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. Спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 15-20 копеек, по евро – до 25- 30 копеек.
Курсы межбанка по нашему прогнозу на 21 сентября будут в пределах: доллар – коридор 28,05 – 28,30 гривен, евро – коридор 33,20 -33,60 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,17 / 28,19
евро – 33,33 / 33,36
российский рубль – 0,3726 / 03730
Курсы валют на Межбанке
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