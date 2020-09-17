В Украине поднимут акциз на алкоголь и табак

В Украине впервые за три года будет повышен акциз на табачные и алкогольные изделия.

Об этом заявил глава Министерства финансов Сергей Марченко в эфире “Свободы слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Говорят, что давайте не поднимать акциз на алкоголь и табак. Мы его не поднимали три года, давайте еще не будем поднимать. Хорошо, давайте не будем поднимать – это минус 2,7 миллиарда гривен”, – подчеркнул он.

В то же время глава Минфина отметил, что акциз планируют повысить только на уровень инфляции – 11%. При этом он не назвал даты повышения, но заверил, что оно не повлияет на увеличение теневого рынка.

Справка Finance.ua:

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, которым хотят уравнять акцизные налоги на автомобильное топливо. Эксперты говорят, что такая инициатива давно назрела, ведь эти деньги идут на строительство дорог и, “уравниловка” в цене на топливо позволит дополнительно привлечь минимум пять миллиардов гривен.