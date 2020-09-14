Межбанк: доллар остался в выигрыше

На последней торговой сессии недели доллар стартовал с уровней 28,14-28,16 гривен.

Уже к 11.30 котировки по “зеленому” выросли до показателей 28,17-28,19 гривен.

По состоянию на 12.00 доллар немного сдал позиции и показатели уже находились на уровнях 28,15-28,17 UAH/USD.

Однако на этом успехи нацвалюты закончились – уже в 12:50 доллар отвоевал позиции и даже прорвался к показателям 28,17-28,19 UAH/USD.

На таком же показателе котировки по доллару оставались и после обеда. День закрыли с показателями 28,175-28,195 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,17/ 28,19

евро – 33,33 / 33,36

Курсы валют на Межбанке

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