0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Межбанк: доллар остался в выигрыше

Межбанк: доллар остался в выигрыше

На последней торговой сессии недели доллар стартовал с уровней 28,14-28,16 гривен.

Уже к 11.30 котировки по “зеленому” выросли до показателей 28,17-28,19 гривен.

По состоянию на 12.00 доллар немного сдал позиции и показатели уже находились на уровнях 28,15-28,17 UAH/USD.

Однако на этом успехи нацвалюты закончились – уже в 12:50 доллар отвоевал позиции и даже прорвался к показателям 28,17-28,19 UAH/USD.

На таком же показателе котировки по доллару оставались и после обеда. День закрыли с показателями 28,175-28,195 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,17/ 28,19
евро – 33,33 / 33,36

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.