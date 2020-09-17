Новый Hyundai Tucson впервые появился на дороге (фото)

В Южной Корее новое поколение Hyundai Tucson было замечено на дорогах общего пользования.
Ранее производитель публиковал только официальные снимки в рамках премьеры, также появлялись кадры с тестов в полном камуфляже. Сейчас же появилась возможность оценить настоящую внешность нового кроссовера, причем в двух цветах – черном и белом. В темном и светлом оттенках линии кузова выглядят более зеркально и благородно в первом случае, но более четко и брутально во втором.
Длина автомобиля составляет 4500 мм, ширина – 1865 мм, а высота – 1650 мм. Размер колесной базы машины равен 2680 мм.
Транспортному средству полагается 4-цилиндровый бензиновый двигатель Smartstream, объем которого равен 2,5 литра, а уровень мощности составляет 193 лошадиные силы. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, в моторной линейке машины есть гибридный агрегат мощностью 233 лошадиные силы.
В Южной Корее продажи новинки будут запущены к концу сентября.
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