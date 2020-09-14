Киев настаивает на изменениях в закон о жилищно-коммунальных услугах, которые бы ограничили количество платежек

Киевские городские власти настаивают на необходимости внесения изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах».
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Соответствующий законопроект № 2458 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг» в ближайшие дни будет рассматривать Верховная Рада Украины.
Что говорят о Законе Украины «О жилищно-коммунальных услугах»:
Внесение изменений в этот закон позволит:
Узлы коммерческого учета воды и тепловой энергии необходимо устанавливать за счет инвестиционных исполнителей услуг. А не отдельным платежом для потребителей.
Без изменений в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» количество строк в платежках для оплаты жителями увеличивается в несколько раз. Например, теплоснабжающим организациям необходимо будет направлять жителям девять платежей.
Что еще предлагают киевские власти:
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