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Киев настаивает на изменениях в закон о жилищно-коммунальных услугах, которые бы ограничили количество платежек

Киев настаивает на изменениях в закон о жилищно-коммунальных услугах, которые бы ограничили количество платежек

Киевские городские власти настаивают на необходимости внесения изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Соответствующий законопроект № 2458 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг» в ближайшие дни будет рассматривать Верховная Рада Украины.

Что говорят о Законе Украины «О жилищно-коммунальных услугах»:

  • он вступил в силу еще в декабре 2017 года и ввел фундаментальные изменения в отношениях потребителей и исполнителей услуг, изменил положение в других законах и подзаконных актах;
  • в некоторых случаях эти изменения задели интересы потребителей и усложнили работу исполнителей услуг;
  • закон требует внесения ряда изменений, чтобы избежать правовых коллизий и устранить нормы, нежизнеспособные с точки зрения практического воплощения.

Внесение изменений в этот закон позволит:

  • применить меньшие тарифы на услуги по снабжению тепловой энергии и горячей воды. Поскольку указанная стоимость учитывает актуальную цену газа, которая на 35% меньше той, что использовалась для расчета тарифов в 2018 году.

Узлы коммерческого учета воды и тепловой энергии необходимо устанавливать за счет инвестиционных исполнителей услуг. А не отдельным платежом для потребителей.

Без изменений в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» количество строк в платежках для оплаты жителями увеличивается в несколько раз. Например, теплоснабжающим организациям необходимо будет направлять жителям девять платежей.

Что еще предлагают киевские власти:

  • установить ответственных за состояние домовых сетей и их надлежащее обслуживание. В законе есть эта прореха. Сейчас он обязывает жителей выбрать управляющего дома. Но вместо старой услуги по содержанию дома введена новая – по управлению многоквартирным домом.
  • В Киеве более 11 000 многоквартирных домов. За последние три года случаев, когда жители сами выбрали управляющего, – единицы. Поэтому предлагается предоставить право органам местного самоуправления провести конкурсы там, где жители при различных обстоятельствах не могут выбрать управляющего самостоятельно.

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По материалам Finance.UA
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