Как проверить надежность застройщика - советы Архитектурно-строительного контроля

На первичном рынке недвижимости стоит оценивать весь комплекс факторов: не только цену и локацию, но и полноту документов, репутацию застройщика и историю его предыдущих застроек.

Об этом рассказал руководитель одесского Государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

Эффективным инструментом для помощи в выборе жилья на первичном рынке недвижимости он считает созданную ГАСК онлайн-карту всех строительных объектов Одессы, которую постоянно обновляют важной информацией о наличии разрешительной документации, результатами проверок и исследований, а также оценками состояния соседних помещений, когда речь идет об историческом центре города.

🎬 Проверка застройщика перед покупкой недвижимости

“У застройщиков скорее всего есть несколько объектов, поэтому я рекомендовал бы изучить его историю. Чаще всего тот, кто нарушил один раз, сделает это и во второй раз”, – рассказал Авдеев.

Перед приобретением недвижимости:

тщательно ознакомиться с репутацией застройщика,

с данными судебного реестра и внимательно изучать перед подписью документы, чтобы не стать жертвой двойной перепродажи квартир,

не покупать виртуальные квадратные метры на этажах без разрешительной документации.

“Мы всегда выступали против сомнительных инвестиций, поэтому настоятельно рекомендуем обращать внимание именно на наличие актуальной разрешительной документации, а не той, которую в перспективе может получить застройщик. Информация из доступных сервисов и реестров, оценка репутации застройщика по его предыдущим объектам, консультация специалистов, онлайн-карта и наши предупреждения о сомнительных объектах строительства помогут сделать обдуманный выбор. Ну и, конечно же, всегда можно подать запрос на получение публичной информации в ГАСК и прийти на место строительства объекта”, – посоветовал Авдеев.

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