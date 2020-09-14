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Как проверить надежность застройщика - советы Архитектурно-строительного контроля

Как проверить надежность застройщика - советы Архитектурно-строительного контроля

На первичном рынке недвижимости стоит оценивать весь комплекс факторов: не только цену и локацию, но и полноту документов, репутацию застройщика и историю его предыдущих застроек.

Об этом рассказал руководитель одесского Государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

Эффективным инструментом для помощи в выборе жилья на первичном рынке недвижимости он считает созданную ГАСК онлайн-карту всех строительных объектов Одессы, которую постоянно обновляют важной информацией о наличии разрешительной документации, результатами проверок и исследований, а также оценками состояния соседних помещений, когда речь идет об историческом центре города.

🎬 Проверка застройщика перед покупкой недвижимости

“У застройщиков скорее всего есть несколько объектов, поэтому я рекомендовал бы изучить его историю. Чаще всего тот, кто нарушил один раз, сделает это и во второй раз”, – рассказал Авдеев.

Перед приобретением недвижимости:

  • тщательно ознакомиться с репутацией застройщика,
  • с данными судебного реестра и внимательно изучать перед подписью документы, чтобы не стать жертвой двойной перепродажи квартир,
  • не покупать виртуальные квадратные метры на этажах без разрешительной документации.

“Мы всегда выступали против сомнительных инвестиций, поэтому настоятельно рекомендуем обращать внимание именно на наличие актуальной разрешительной документации, а не той, которую в перспективе может получить застройщик. Информация из доступных сервисов и реестров, оценка репутации застройщика по его предыдущим объектам, консультация специалистов, онлайн-карта и наши предупреждения о сомнительных объектах строительства помогут сделать обдуманный выбор. Ну и, конечно же, всегда можно подать запрос на получение публичной информации в ГАСК и прийти на место строительства объекта”, – посоветовал Авдеев.

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По материалам УНН
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