Бедность коснется почти половины украинцев

В Украине в конце 2020 года в категории бедных окажется 45% населения.
Об этом свидетельствуют результаты исследования института демографии им. Птухи НАН Украины.
“По итогам 2020 года уровень бедности увеличится до 45%, что на 6,5 п.п. или на 17% выше значения 2019 года”, – говорится в исследовании.
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По прогнозу уровня бедности на 2020 год, сделанному в конце 2019 года, значение показателя на текущий год должно было составить 31,2%. В связи с этим реальный рост показателя бедности гораздо выше – на 13,8 п.п. или на 44%, уточняют авторы исследования.
В то же время численность населения, попадающего в категорию бедных, уже увеличилась с начала года.
“В 2019 году было 14,5 млн бедных, а (по итогам первого квартала 2020 года. – Ред.) уже стало 16,5 млн человек”, – заявила заведующая отделением исследования уровня жизни Института демографии Людмила Черенько в эфире Украинского радио.
По данным Госстата, в 2019 году две трети украинцев считали себя бедными.
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