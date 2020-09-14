Верховный суд решил обратиться в КСУ относительно штрафов Зеленского

Пленум Верховного суда одобрил обращение в Конституционный суд с просьбой официально растолковать часть первой статьи 105 Конституции относительно возможного привлечения президента Украины к административной ответственности. Такое решение было принято на заседании пленума 18 сентября.
Как уточнили Радио Свобода в пресс-службе суда, постановление пленума должен подписать председатель суда и секретарь пленума. Как только постановление будет подписано – его направят в КСУ.
22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины («Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий»).
Хмельницкий горрайонный суд интересуется, возможно ли привлечь президента Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.
3 июня в ходе рабочей поездки в Хмельницкий президент Владимир Зеленский с делегацией попил кофе внутри помещения местного кафе в нарушение карантинных ограничений. После того, как фото обнародовала пресс-служба президента, в сети распространилась критика пользователей о поведении президента и его окружения в условиях пандемии коронавируса.
10 июня полиция составила административный протокол на владельца кафе и посетителей, включая президента.
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