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Верховный суд решил обратиться в КСУ относительно штрафов Зеленского

Верховный суд решил обратиться в КСУ относительно штрафов Зеленского

Пленум Верховного суда одобрил обращение в Конституционный суд с просьбой официально растолковать часть первой статьи 105 Конституции относительно возможного привлечения президента Украины к административной ответственности. Такое решение было принято на заседании пленума 18 сентября.

Как уточнили Радио Свобода в пресс-службе суда, постановление пленума должен подписать председатель суда и секретарь пленума. Как только постановление будет подписано – его направят в КСУ.

22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины («Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий»).

Хмельницкий горрайонный суд интересуется, возможно ли привлечь президента Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

3 июня в ходе рабочей поездки в Хмельницкий президент Владимир Зеленский с делегацией попил кофе внутри помещения местного кафе в нарушение карантинных ограничений. После того, как фото обнародовала пресс-служба президента, в сети распространилась критика пользователей о поведении президента и его окружения в условиях пандемии коронавируса.

10 июня полиция составила административный протокол на владельца кафе и посетителей, включая президента.

По материалам Радио Свобода
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