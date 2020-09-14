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Шмыгаль: безвиз не отменяется

Шмыгаль: безвиз не отменяется

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом ничего не угрожает.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству 18 сентября.

“Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги, и из Европейского Союза и Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.). Мы сейчас соблюдали все процедуры, которые прописаны правилами, законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса.

Давайте посмотрим, как пройдет конкурс, и все вместе, целым обществом, парламентом. Я уверен, что все будет сделано абсолютно в рамках действующего законодательства”.

В то же время в Офисе президента заявили, что “приняли к сведению, как определение комиссии, так и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента”.

Справка Finance.ua:

  • 16 сентября Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.
  • Речь идет о полномочиях президента Украины в частности создавать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро.
  • Ранее в Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП.
По материалам Економічна Правда
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