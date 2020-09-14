Prozorro будет платить "белым" хакерам за найденные уязвимости

Программа поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty, которую электронная система закупок Prozorro запустила в июне этого года, переходит на денежную систему вознаграждений для багхантеров.
Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.
“С 17 сентября Prozorro переходит на денежную систему вознаграждений. Теперь за каждую уязвимость высокого уровня (Р1) багхантеры будут получать 2800 грн, за Р2 – 1400 грн, за Р3 – 840 грн. Уязвимости низкого уровня – Р4 и Р5 не будут вознаграждаться.
Кроме того, каждый багхантер будет получать баллы за найденные уязвимости. Рейтинг багхантеров обновляется ежемесячно”, – говорится в сообщении.
Также меняется форма самого проекта Prozorro Bug Bounty. Если раньше в программе участвовали только ГП “Прозорро” и электронные площадки, подключенные к системе закупок, то теперь к проекту присоединилась общественная организация “РЕСКИЛЛ”, которая будет заниматься координацией и выплатами вознаграждений.
“В первые три месяца существования проекта семь багхантеров нашли 61 уязвимость. 49 уязвимостей оказались не критического уровня. Багхантер с никнеймом Jarvis, который нашел наибольшее уязвимостей, был награжден квадрокоптером DJI Mavic Air 2 Fly More Combo. Остальные участники получили поощрительные призы – фирменные жесткие диски, футболки, свитшоты, фирменные антисептики и маски”, – рассказали в Prozorro.
В компании добавили, что поиск уязвимостей в системе проходит в тестовой среде, что никоим образом не сказывается на функционировании электронной системы закупок.
“Участники имеют необходимые доступы, инструментарий и неограниченное количество времени на исследование. Каждый участник может подать отчет о найденных уязвимостях на электронную почту disclosure@prozorro.ua. Согласно найденным уязвимостей багхантер получает денежное вознаграждение и попадает в рейтинг участников, который ведется на портале Prozorro”, – говорится в сообщении.
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