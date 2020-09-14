Программу «теплых» кредитов планируют продлить еще на год

Свыше 17 тысяч участников воспользовались “теплыми” кредитами. В энергосберегающие мероприятия был инвестирован 1 млрд грн.

Об этом сообщила в. о. министра энергетики Ольга Буславец в ходе выступления на 11-м Европейско-украинском энергетическом дне, передает пресс-служба Минэнерго.

“В Министерстве энергетики действует на сегодня программа энергоэффективных мероприятий – так называемые “теплые” кредиты для населения. Уже более 17 тысяч семей смогли использовать эту возможность. Было инвестировано только за этот год 1 миллиард гривен”, – отметила Буславец.

Отмечается, что по оценкам экспертов, энергосберегающие мероприятия позволяют уменьшать коммунальные платежи на 20-40%. Признавая эффективность этой программы, Министерство инициирует ее продление на следующий год.

“Мы проговаривали необходимость продления Государственной целевой программы по энергоэффективности, предоставление «теплых» кредитов, еще на год. Мы считаем, это очень позитивная и социально направленная ​​эффективная программа, которая доказала свой результат”, – отметила и.о. министра.

По ее словам, премьер-министр поддерживает предложение о продлении программы.

Напомним, результаты за 6 лет работы программы:

около 850 тыс. украинцев инвестировали свыше 8,6 млрд грн в энергоэффективные мероприятия;

государство предоставило 3,2 млрд грн софинансирования по «теплым кредитам».

Справка Finance.ua:

Как получить “теплый кредит” физическому лицу:

найти нужный товар из допустимого перечня и взять у продавца счет-фактуру;

обратиться со счетом в Ощадбанк и подать заявку на оформление «теплого кредита». Банк проверит благонадежность заемщика и поставщика, а также товар на соответствие требованиям государственной программы;

если кредит одобрен – оплатить первые 10% суммы, после чего банк перечислит деньги продавцу;

продавец доставляет (устанавливает) товар и подписывает с клиентом акт приема-передачи;

обратиться с актом в банк, который снимет копии и отправит их вместе с заявкой на компенсацию в госагентство по вопросам энергоэффективности;

агентство рассчитает размер компенсации и через пару месяцев перечислит деньги банку. Банк перечислит деньги на счет клиента, и так тело кредита уменьшится на сумму компенсации.

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