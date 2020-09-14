Программу «теплых» кредитов планируют продлить еще на год

Свыше 17 тысяч участников воспользовались “теплыми” кредитами. В энергосберегающие мероприятия был инвестирован 1 млрд грн.
Об этом сообщила в. о. министра энергетики Ольга Буславец в ходе выступления на 11-м Европейско-украинском энергетическом дне, передает пресс-служба Минэнерго.
“В Министерстве энергетики действует на сегодня программа энергоэффективных мероприятий – так называемые “теплые” кредиты для населения. Уже более 17 тысяч семей смогли использовать эту возможность. Было инвестировано только за этот год 1 миллиард гривен”, – отметила Буславец.
Отмечается, что по оценкам экспертов, энергосберегающие мероприятия позволяют уменьшать коммунальные платежи на 20-40%. Признавая эффективность этой программы, Министерство инициирует ее продление на следующий год.
“Мы проговаривали необходимость продления Государственной целевой программы по энергоэффективности, предоставление «теплых» кредитов, еще на год. Мы считаем, это очень позитивная и социально направленная эффективная программа, которая доказала свой результат”, – отметила и.о. министра.
По ее словам, премьер-министр поддерживает предложение о продлении программы.
Напомним, результаты за 6 лет работы программы:
Как получить “теплый кредит” физическому лицу:
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