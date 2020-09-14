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Чешская Skoda готова участвовать в достройке энергоблоков ХАЭС - Энергоатом

Чешская Skoda готова участвовать в достройке энергоблоков ХАЭС - Энергоатом

В чешской компании Skoda JS a.s. готовы участвовать в достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС (ХАЭС).

Об этом заявил директор и заместитель председателя правления компании Skoda JS a.s. Франтишек Крчек, сообщает пресс-служба НАЭК “Энергоатом”.

По его словам, участие Skoda JS как одного из лидеров европейского энергетического машиностроения, в достройке энергоблоков № 3 и № 4 ХАЭС было одной из главных тем переговоров с руководством Энергоатома, которые состоялись в Киеве 16 сентября. Гендиректор Skoda JS убежден: достройка энергоблоков ХАЭС является наиболее экономически выгодным решением для Украины. И специалисты Skoda JS a.s., утверждает директор компании, готовы вернуться к работе по достройке этих энергоблоков.

«Наши специалисты в 2015 году уже посещали Хмельницкую атомную электростанцию, и давали заключение по достройке: по готовности, по технико-экономическому обоснованию. Некоторое оборудование уже было поставлено, в том числе внутреннее, то есть определенные предварительные работы были выполнены, однако затем они были приостановлены. Сейчас мы готовы к ним вернуться. Высокий уровень текущего сотрудничества Skoda JS и Энергоатома удовлетворяет обе стороны. Компании полностью выполняют взаимные обязательства», – сказал Крчек.

Он также напомнил, что еще в 2014 году между Энергоатомом и Skoda JS был подписан меморандум, в котором сотрудничество по строительству в Украине атомных энергоблоков было названо одним из приоритетов.

«Skoda имеет успешный опыт изготовления и поставки оборудования реакторного острова для энергоблоков типа ВВЭР, всю необходимую техническую документацию и высококвалифицированных специалистов», – подчеркнул директор чешской компании.

По материалам УКРИНФОРМ
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