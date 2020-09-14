Межбанк: доллар отыграл позиции

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,02-28,04 гривен.
Доллар с самого утра задал курс наверх и уже к 11.30 демонстрировал показатели 28,09-28,11 гривен за один доллар.
Но и этого ему было мало. Ровно через час показатели уже находились на уровнях 28,12-28,14 UAH/USD.
И хотя после обеда накал страстей ненадолго поутих – до 28,11-28,13 UAH/USD, все же завершение дня оставалось за “зеленым”. Доллару удалось закончить четверг с показателями 28,13-28,15 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,13/ 28,15
евро – 33,18 / 33,20
Курсы валют на Межбанке
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