Межбанк: доллар отыграл позиции

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,02-28,04 гривен.

Доллар с самого утра задал курс наверх и уже к 11.30 демонстрировал показатели 28,09-28,11 гривен за один доллар.

Но и этого ему было мало. Ровно через час показатели уже находились на уровнях 28,12-28,14 UAH/USD.

И хотя после обеда накал страстей ненадолго поутих – до 28,11-28,13 UAH/USD, все же завершение дня оставалось за “зеленым”. Доллару удалось закончить четверг с показателями 28,13-28,15 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,13/ 28,15

евро – 33,18 / 33,20

Курсы валют на Межбанке

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