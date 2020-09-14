Одежда, техника и косметика: что чаще всего покупают украинцы онлайн (инфографика)

10% украинских онлайн-покупателей живут в Киеве. Жители крупных городов чаще жителей других населенных пунктов покупают косметику, бытовую химию и медицинские препараты.

Об этом говорится в исследовании от CBR и OLX.

Наиболее активными покупателями являются люди в возрасте 16-25, а самой распространенной мошеннической схемой назвали предоплату за товар с последующей недоставкой товара или доставкой товара ненадлежащего качества.

В июле 2020 г. компания CBR провела опрос, который касался онлайн-торговли в Украине. По его результатам, около 80% населения Украины старше 16 лет пользуется интернетом. Из них примерно 36% покупают через интернет. 49% онлайн-покупателей делали от 5 до 20 покупок в интернете за последний год, а 18% – более 20.

Топ-3 категории, которые украинцы чаще всего покупают онлайн – это одежда (47%), бытовая техника и электроника (46%), косметика и парфюмерия (37%).

Подобная статистика прослеживается и на ресурсе OLX. В топ самых популярных категорий по количеству заинтересованных в объявлениях на платформе с июля 2019 г. по июль 2020 г. вошли электроника, мода и стиль и детский мир.

Портрет украинского онлайн-покупателя. Исследование показало, что украинские онлайн-покупатели по регионам распределились следующим образом:

Запад – 24%;

Центр – 24%;

Юг – 16%;

Восток – 13%;

Север – 12%;

Киев – 10%

Интересен тот факт, что согласно исследованию CBR, жители крупных городов чаще по сравнению с жителями меньших по размеру населенных пунктов, покупают в интернете косметику, бытовую химию, медицинские препараты, готовые блюда, продукты питания или товары для животных.

Возрастная группа 26-45 лет, но при этом самая активная – молодежь в возрасте 16-25 лет.

Интересно, что есть определенные особенности в покупках в разных социально-демографических группах:

Мужчины чаще женщин покупают цифровую технику (смартфоны, планшеты, компьютерную технику и аксессуары) и автотовары. Женщины – одежду, обувь, косметику/парфюмерию, товары для детей, аксессуары и подарки, книги в печатном виде.

До 25 лет более склонны покупать одежду, косметику и парфюмерию, аксессуары и подарки, книги (печатные и электронные), продукты питания, мягкие контактные линзы, а также делать заказ доставки готовых блюд. Возрастная группа 26-35 лет – товары для детей, средства для ухода за грудными детьми и товары для беременных. Покупатели 36-45 лет – крупную бытовую технику, автотовары, спортивную одежду, 46 лет и старше чаще покупают медицинские препараты.

Часть населения с доходом 15-25 тыс. грн в мес. на семью склонна больше покупать онлайн смартфоны, запчасти и оптику для авто. А люди с доходом свыше 25 тыс. грн в месяц на семью покупают товары практически по всем категориям.

Чаще всего в онлайне покупатели сталкиваются с мошенническими схемами, связанными с предоплатой: более 61% опрошенных рассказали, что им не доставляли товар после проведения предоплаты. При этом для решения проблемы только 17% обращались в Киберполицию.

Методы оплаты:

Наложенный платеж – 63%.

Электронные платежные системы, подключенные к онлайн-платформам – 50%.