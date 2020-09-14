Большинство квартир в киевских пригородах приобретаются в рассрочку

За время карантина доля покупок квартир в пригороде Киева с помощью механизма рассрочки увеличилась до 55%. По сравнению с 2019 годом доля квартир, приобретенных в рассрочку, увеличилась на 10-12%.
Об этом рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Нерода.
Из-за неопределенности, возникшей в связи с карантином и возможными кризисными явлениями в экономике страны, многие покупатели, у которых достаточно средств для приобретения квартиры по 100-процентной стоимости, приняли решение воспользоваться программами рассрочки от застройщика», – сказала она. На сегодняшний день, по данным эксперта, одной из самых перспективных таких программ является «50 на 50», при которой первоначальный взнос составляет 50% от стоимости квартиры, остальная сумма выплачивается единым платежом на этапе ввода объекта в эксплуатацию.
На сегодняшний день доля квартир в пригородах Киева, приобретенных по 100-процентной оплате, не превышает 40-42%. И только чуть более 3% квартир покупается с помощью ипотечных кредитов.
Эксперт обратила внимание на то, что покупатели загородного жилья выбирают объекты с готовностью не менее 50%.
Виктория Нерода также сообщила, что до конца июля застройщики, реализующие в пригороде столицы качественные объекты новых форматов, сумели не только стабилизировать, но и существенно повысить уровень продаж.
С мая по сентябрь уровень продаж в строящихся качественных пригородных комплексах вырос на 30-40%. Сейчас, говорит эксперт, более 50% спроса на загородное жилье приходится на объекты новых форматов, таких как эко-комплексы, объекты формата nature friendly.
В осенний период, при сохранении экономической стабильности и стабильности национальной валюты, в объектах с высокой степенью готовности (не менее 50%) и относящихся к категории новых форматов, ожидается рост цен до 17%. Она добавила, что в других сегментах рынка ценовая ситуация будет довольно стабильна: ценовые колебания будут в пределах 5-7% в зависимости от стадии строительства или перехода на новый этап строительных работ.
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