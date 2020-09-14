Шахтерам "Надии" выплатят долги по зарплате - Минэнерго

Верховная Рада поддержала изменения в Госбюджет-2020, которые позволят погасить задолженность по заработной плате перед горняками “Надии”.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэнергетики.
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Так, 255 парламентариев поддержали соответствующую инициативу народного депутата Юрия Камельчука, которую наработали совместно с правительством и премьер-министром Денисом Шмыгалем и Министерством энергетики и и. о. министра Ольгой Буславец.
“Законодательные изменения предусматривают выделение 47 млн грн на закрытие долгов по зарплате перед горняками шахты “Надия”, – указали в министерстве.
Также в Минэнергетики отметили, что “государство не имеет отношения к накоплению этой задолженности”.
“Долги по зарплатам возникли из-за нарушений предыдущего руководства, о чем свидетельствуют материалы финансового аудита ЧАО “Шахта “Надия”. Минэнерго уже передало эти материалы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования”, – сообщили в министерстве.
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